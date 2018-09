A CNN igyekszik Asia Argentót nyomtalanul kitörölni a csatornáról

Argento múlt héten az olasz X-Factor zsűrijéből repült, most pedig a CNN jelentette be, hogy Anthony Bourdain Parts Unknown (magyar címén Nem séfnek való vidék) korábbi epizódjai közül levette a műsoráról azokat, melyekben Argento is szerepel. A csatorna hivatalos közleményében az áll, hogy a közelmúltban napvilágot látott események fényében a CNN határozatlan időre leveszi ezeket az epizódokat műsoráról, és a vizsgálatok lezárultáig nem teszi őket elérhetővé.

Az olasz színésznő és a nyár elején elhunyt sztárszakács 2016-ban, a sorozat forgatásán ismerkedett össze, Argento a 11 évadot megélt sorozat mindössze két epizódjában volt látható, és egy harmadikat, a 11. évad Hong Kongon játszódó részét ő maga rendezte. A CNN ezt az epizódot is elérhetetlenné tette a tévé CNN GO nevű online platformján, ahol bármikor vissza lehet nézni a sorozat többi epizódját.

Argento úgy tűnik, lefeküdt egy Jimmy Bennett nevű színésszel, aki akkor még csak 17 éves volt. Bennett még fiatalabban szerepelt A szív csalfa vágyai című filmben, amit Argento rendezett, és a színésznő azóta volt szorosabb kapcsolatban vele, a Twitteren többször is fogadott fiának nevezte. Az ügy kipattanása óta Argento tagadja a vádat, amikor kiderült, hogy 380 000 dollárt fizetett Bennettnek a hallgatásáért, kijelentette, hogy erről szó sem volt, a pénzzel a fiú karrierjét akarta támogatni. A színésznő ekkor egyébként 37 éves volt, 20 évvel idősebb, mint Bennett.

Az olasz X-Faktort gyártó Sky Italia és FremantleMedia, azt közölte a sajtóval, hogy a színésznő október 25-től, azaz a műsor élő adásainak kezdetekor már nem fog a zsűriben szerepelni, de mivel az első hat rész felvételről megy, azokkal nem tudnak mit kezdeni. Asia Argento akkor lett a MeToo-mozgalom egyik arca, amikor a sajtó elé tárta, hogyan zaklatta szexuálisan Harvey Weinstein amerikai producer. Aktívan részt vett a mozgalomban, épp ezért elég kínos az, ami nemrég kiderült róla. A sajtója egyébként sem túl jó, Anthony Bourdain öngyilkosságát is sokan a nyakába varrták.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.