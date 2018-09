Sóval hintik be a Heti Válasz hűlt helyét

Múlt csütörtökön vált biztossá, hogy a nyomtatott Heti Válasz, majd a rendelkezésünkre álló digitális és online csatornák után magát a lapkiadó kft.-t is felszámolják. A megszűnés ezzel véglegessé és visszafordíthatatlanná vált"

- jelentette be közleményében a Heti Válasz egykori szerkesztősége, majdnem napra pontosan egy hónappal az után, hogy ügyvezetőváltásra hivatkozva megszüntették a valasz.hu-t is, ahol eddig a nyomtatott Heti Válasz megszűnése után is megjelenhettek cikkek.

Simicska Lajos a Fidesz újabb kétharmados győzelmét hozó választás után azonnal bejelentette, megszünteti a tulajdonában álló Magyar Nemzetet és Lánchíd Rádiót, leépítésekbe kezd a Hír TV-nél, a Heti Válasz pedig csak akkor működhet tovább, ha talál magának egy befektetőt. De a lehetséges vevő, miután rájött, hogy a magyar "piaci" helyzetben - amelyet teljesen irracionálissá tesznek a kormány által megvásárolt hirdetési felületek - a lapot nem lehet nyereségesen üzemeltetni, visszakozott. Azóta a Hír TV-t is átvette a kormány köre; ezt és a többi hasonló ügyet itt foglaltuk össze:

Stumpf András, a lap egykori munkatársa a Facebookon búcsúzott az olvasóktól: