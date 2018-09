Csalás, hazugság, bosszú, szakadt liberális politikusok

A kormánymédia a Sargentini-jelentés megszavazásával kapcsolatos beszámolói és cikkeinek a fókusza minden esetben nagyon könnyen ráhúzható az alábbi hét főirányra:

Soros György újabb támadást indított hazánk ellen, A Sargentini-jelentés hazugság, Csalással lett kétharmados többség, Az ellenzék hazaáruló, Orbán óriási sikert ért el Európában, Ez az egész egy bosszú, És egyébként is, kik ezek a szakadt, csúnyaarcú európai politikusok, akik Magyarországra támadtak?!

1. Az EP-szavazás előtt slágertéma volt, hogy természetesen itt is Soros György áll mindennek a hátterében. A szavazás után Habony Árpád blogja és a Lokál állt bele a Soros-vonalba, mindenki más pedig átvette Kocsis Máté mai nyilatkozatát, aminek nagyjából annyi volt a lényege, hogy

Sargentini Soros embere, az EP bevándorláspárti többségét Soros szervezte be, és egyébként, ez az egész Soros bosszúja.

A Magyar Idők eljutott oda, hogy a bevándorlásellenes, szélsőjobboldali osztrák kancellár, Sebastian Kurz is valójában Soros titkos aduja (hozzá kiábrándultságában még Bayer Zsolt is írt egy levelet) az Európai Parlamentben, az Origo szerint Orbán alapból Soros embereivel ment harcolni az EP-be, nem pedig politikusokkal, és ezt a narratívát már jóval a szavazás előtt tolni kezdték. De elég csak beírni Google-be, hogy "soros sargentini origo", és az ember megkapja ugyanazt a két állítást 46 cikkben alig pár hét leforgása alatt. Orbán Viktor is azt mondta korábban, hogy Sargentini a hírhedt Soros-kottából játszik, a Ripost pedig utánközölt mindent (itt, itt és itt például) ebben a témában, de a szavazás után ez a narratíva mégis valamiért a háttérbe került.

2. A Sargentini-jelentés hazugsággal vádolása már egy pár fokkal népszerűbb téma:

A Sargentini-jelentés legitimitásának vitatását szintén elég nagy sajtóhadjárat előzte meg, az Origo hol leleplezte (kétszer is!)a hazugásokat, hol csak idézte a Fideszt a hazugságokkal kapcsolatban. A témát természetesen feldolgozta a Magyar Idők és a Lokál is, a különböző felületek cikkeinek tartalma között pedig szinte semmi különbség sincs, olyan mintha ugyanaz az ember írta volna mindet.

3. Kétségtelenül jelenleg az egyik legnépszerűbb érvelés a szavazás érvényességével szemben az, hogy igazából az egész voksolás egy hatalmas csalás volt, csak úgy lehetett kétharmada a Fidesz-kormányt elítélő európai képviselőknek, hogy nem számolták bele a tartozkodást a végeredménybe. Az Origo már előre szólt, hogy Soros emberei csalásra készülnek, ahogy a Lokál is megírta ugyanezt majdnem szó szerint. Szijjártó Péter külügyminiszternek sikerült egy sajtótájékoztatón kombinálni a 2-es, a 3-as és a 6-os pontot, vagyis a Fidesz kommunikációja is ugyanazt mondja, mint a kormánymédia, vagyis, hogy bosszú, csalás, hazugság.

4. A hazaárulózáshoz mondjuk még egy Sargentini-jelentés sem kell, de azért picit ezt a témát is próbálták görgetni a kormánymédiában. A Bayer Zsolt otthonának számító Blogstaron nyíltan magyarellenesnek bélyegezték a DK-t a választás előtt, a Demokratában szintén mindenki hazaáruló, aki megmeri szavazni a jelentést, de a nagy hazaárulózásba sikerült az Origónak a Jobbikot is belerántani. A Fidesz már nyáron elkezdte előkészíteni, hogy az MSZP-sek mind hazaárulók, ha igennel mernek voksolni. A csúcspontot viszont egyértelműen a Pesti Srácok érte el. Megszólaltatták Ujhelyi István MSZP-képviselőt a szavazás után, és ezt a két címet adták a cikknek és a videónak:

A szoci Ujhelyi szerint Orbánnak le kell mondania – Megkérdeztük, tükörbe tud-e nézni?

Ujhelyi kokárdával a kezében köpte arcon Magyarországot

A videó egyébként magasan legszórakoztatóbb kis részlete az, hogy ugyanaz a riporter fogja az Echo TV és a Pesti Srácok mikrofonját is.

Mondjuk az MSZP-vel kapcsolatban az Origónak is jutott egy megmozdulás a "Sargentini, Gyurcsány, alkohol - értjük. Na de szex is?" c. szerzeményben.

5. Talán az összes közül a legszürreálisabb, hogy egy ilyen komoly elmarasztaló európai döntést is képes a kormánymédia szemrebbenés nélkül Orbán Viktor világra szóló sikereként tálalni. Ehhez a kormánypropaganda egyik legkedveltebb újkori sajtóműfaját húzták elő, az igazán népszerű kommentszemlét, amikor teljesen véletlenszerűen kifotózzák hétköznapi emberek kommentjeit. Talán ez az a pont, amiben igazán egységes a kormánypropaganda, szinte nincs olyan valamire való portál, ahol ezt a magas labdát ne csapták volna le izomból.

“Ön az igazi európai politikus” – Elárasztották Orbán közösségi oldalát a külföldi, támogató hozzászólások (Pesti Srácok)

Elárasztották Orbán Viktor Facebook-oldalát a támogató hozzászólások (Origo)

Rengetegen támogatták Orbánt a Facebookon (Lokál)

A külföldi kommentelők kiállnak Orbán Viktor mellett (888)

Elá­rasz­tot­ták a tá­mo­gató üze­ne­tek Orbán Fa­ce­book-ol­da­lát (Ripost)

Bónusz: Elszabadult a pokol Judith Sargentini Twitter oldalán (Lokál)

Egy kivételtől eltekintve mindegyik oldal ugyanúgy a Pesti Srácok észrevételét vette át, olyannyira, hogy ugyanazokat a screenshotokat is használták, ami alapján Orbán Viktort ezek szerint ugyanaz a 6-8 külföldi támogatja a Facebook-oldalán, és a Breitbarton, ahonnan ezeket szemlézték. Itt a csúcspontot ismét egy videó jelentette, a Tények ugyanis azzal a címmel adott le egy anyagot, hogy

Orbán Viktort éltetik Európa-szerte

és ez az anyag is arról szól, hogy random kommentelők között vannak olyanok, akik egyetértenek a magyar miniszterelnökkel.

Mondjuk a Ripost egészen közel került a Tények szintjéhez, nekik sikerült konkrétan kinyomtatni az Orbánt éltető random emberek kommentjeit:

6. Egy jóval általánosabb reakció, hogy az egész EP-szavazás valójában bosszú hazánk, Magyarország és Orbán Viktor ellen, amiért nyíltan bevándorlásellenes.

Magyarország elleni bosszú: megszavazták a Sargentini-jelentést (Bors)

„A Sargentini-jelentés nyilvánvaló bosszú Magyarországgal szemben” (Hír TV)

A Sargentini-szavazással próbáltak bosszút állni a bevándorláspártiak (Origo)

A bosszú narratíva szintén elég népszerű volt az EP-szavazás előtt, azóta pedig Kocsis Máté és Szijjártó Péter is erről beszélt a Fidesz részéről Soros, csalás és hazugság mellett. Az Origo szintén előre tudta, hogy itt bosszú lesz, ahogy a köztévé Híradója, a Tények és az Echo TV is. Az Origo a szavazás napján egy "Így készült a brüsszeli bosszú Magyarország ellen" c. anyaggal is készült az elkerülhetetlenre.

7. Az igazi csattanó viszont csak a választás másnapján érkezett. A kormánymédia jobb híján elkezdte kigyűjteni, kik szavaztak az EP-ben igennel, kik azok az emberek, akik Magyarország megbüntetését akarták.

Ezek az uniós képviselők támadták Magyarországot - galéria (Origo)

Toprongyosok vádaskodtak Magyarország ellen az EP-ben (Lokál)

Csomó frusztrált, zavaros identitású EP-képviselő szavazta meg Sargentini irományát (888)

Utóbbi egy videó, amelyben az igennel szavazó EP-képviselők külsején, lehetséges nemi identitásán és szexuális orientációján gúnyolódnak, hiszen ezek a részletek biztosan fontos szerepet játszottak abban, hogy az Európai Parlament elmarasztalta a magyar kormányt. Ezt a videót egyébként elkezdték átvenni kormányközeli vidéki lapok is, mint például a Szeged Ma.

Bizonyára feltűnt, hogy összesen hét pontban határozható meg, hogy mire épül a kormányzati kommunikációs narratíva a Sargentini-jelentés elfogadásával kapcsolatban. Ez a szám nem lehet véletlen, hiszen a Pesti Srácok még az EP-szavazás előtt írt arról egy erősen elgondolkodtató cikket, hogy a 7 bizony egy bűvös szám. Azért bűvös szám, mert ennyi percet kapott Orbán Viktor az EP-ben a beszédére, de a Ködszurkáló: Hét perc című írása még több összefüggést talált a 7-es szám, a magyar múlt és Orbán Viktor között:

1989-ben 7 perce volt Orbánnak beszélni a Hősök terén a 7 vezér lovasszobránál, melyeket 7 szobrász készített

az ősmagyaroknak 7 törzse volt, ezeknek pedig 7 vezére volt

a népmesékben is szerepel a 7 fejű sárkány, ahogy a 7 próba, a 7 lakat, a 7 országra szóló lagzi és a 7 pecsétes titok is

a magyarok istene is a 7-ik mennyországban lakik

Nem tudjuk, miért, de ezt a cikket azóta törölték a Pesti Srácok oldaláról, de hála istennek az internet nem felejt, és ezen a linken még mindig el lehet olvasni, miért annyira fontos a 7-es szám hazánknak.