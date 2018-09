A Spíler2 feleslegességét maga a TV2 igazolja

Húzott egy Mátyás királyosat a TV2 sportosztálya, már ha van ilyen, és látszólag tett egy gesztust a nézők felé: hétvégén spanyol bajnokikat, jövő héten kedden és szerdán pedig BL-csoportmeccseket adnak a Spíler1-en, ami a Telekom és a UPC rendszerében is fogható több kisebb szolgáltató mellett (a piacvezető Diginél nem). Pedig a döntés legkevésbé szól a nézőkről, annál inkább a szolgáltatók virtuális kezének csavargatásáról és az öntökönszúrásról.

A Spíler2 az olasz bajnokság közvetítési jogainak elvesztésével a TV2-csoport vakbele lett. Van, de minek, foglalkozni viszont kell vele, mert ha nem, baj lesz belőle. A baj jelen esetben az az évi 4-5 milliárd forint, ami csak erre a tévére megy el a megvásárolt közvetítési jogok, műszaki és HR-háttér miatt.

A TV2 eszement összegekért vásárolt sportjogokat: csak a Spíler2-re a spanyol bajnokság és a kettes számú BL-csomag évi 10-10,5 millió euróba kerül,

amihez szívfájdalom nélkül csapták volna hozzá az olasz bajnokság 4,4 millió euróját is, ha nem maradnak le a buliról, és nem az a Digi csaklizza el előlük a jogokat az utolsó pillanatban, amitől az angol bajnoki meccsek jogait vették meg.

Két prémium sportesemény azonban nem elég egy csatorna működtetéséhez. Erről ebben a cikkben elég részletesen írtunk, ahogy az anyagi háttérről is, és arról, miért ásta be magát nyakig a futóhomokba a TV2. A Spíler2 indulása előtt ezt ígérték egy sajtóközleményben:

A legfiatalabb tematikus kábeltévé műsorán az UEFA-val kötött hosszútávú szerződés értelmében 2018 és 2021 között a Bajnokok Ligája mérkőzéseit is követhetik majd a nézők. A szurkolók minden forduló minden játéknapján láthatnak mérkőzéseket, az új 19 órás kezdési időponttal rendezett találkozókat kizárólag a Spíler2 műsorán.

Ezzel és a spanyol meccsekkel házaltak a Telekomnál és a UPC-nél, és igyekeztek rábeszélni őket, hogy bekerüljenek valamelyik csomagjukba, hogy a beszedett továbbítási díjból fedezhessék a a költségként minden évben fixen felmerülő milliárdokat. Exkluzív tartalmat kínáltak, csak a Spíler2-n látható spanyol bajnokikat és BL-meccseket.

A két nagy azonban nem akarja a Spíler2-t, legalábbis nem annyiért, amennyit kérnek érte, és nem abba a csomagba, amibe a TV2 szánja. A TV2 egészen ma reggelig tartotta magát, majd műsort változtatott.

Ennek megfelelően a hétvégi közvetítési rendjük úgy fog kinézni, hogy

Szeptember 14. péntek:

20:55 SD Huesca - Rayo Vallecano ÉLŐ – Spíler1, Spíler2

Szeptember 15. szombat:

12:55 Atlético Madrid – SD Eibar – Spíler2

13:00 Tottenham Hotspur - Liverpool - Spíler1

15:55 Newcastle United – Arsenal ÉLŐ – SuperTV2

16:10 Real Sociedad – FC Barcelona – ÉLŐ – Spíler 1, Spíler2

18:15 Watford - Manchester United – Spíler1

18:15 Valencia CF - Real Betis – Spíler2

20:40 Athletic Bilbao- Real Madrid – ÉLŐ – Spíler1, Spíler2

Szeptember 16. vasárnap:

11:55 CD Leganés – Villarreal CF – Spíler2

13:45 Wolverhampton Wanderers - Burnley – Spíler1

16:00 RCD Espanyol - Levante UD – Spíler2

16:30 Everton - West Ham United – Spíler1

18:15 R. Valladolid CF – D. Alavés – Spíler2

20:40 Sevilla FC – Getafe CF – ÉLŐ – Spíler1, Spíler2

Azaz pontosan azt csinálták, amit az előző cikkemben megjósoltam, és a portfólió egyik csatornájára, a Super TV2-re toltak át egy angol meccset, amikor az ütközött egy spanyollal, és vígan megmutatják a Barca, a Real Madrid és a Sevilla bajnokiját is a Spíler1-en - a Valencia és az Atletico Madrid meccsei maradtak a S2-n.

A jövő heti BL-meccsek helyzete még érdekesebb. Az világos, hogy az eredeti vállalást (legalábbis amit erről kommunikáltak), azaz a heti két-két meccs minden játéknapon, héttől és kilenctől, simán teljesíthető a Spíler2 nélkül is. A jövő hétre a TV2 viszont játéknaponként 4-4 meccset fog adni, kettőt a Spíler1, kettőt a Spíler2 műsorán:

Kedd 18:45: Internazionale - Tottenham Hotspur (S1) / FC Barcelona - PSV Eindhoven (S2)

Internazionale - Tottenham Hotspur (S1) / FC Barcelona - PSV Eindhoven (S2) Kedd 21:00: Galatasaray - Lokomotiv Moszkva (S1) / AS Monaco - Atlético Madrid (S2)

Galatasaray - Lokomotiv Moszkva (S1) / AS Monaco - Atlético Madrid (S2) Szerda 18:45: Ajax - AEK Athens (S1) / FC Shakhtar Donetsk - TSG Hoffenheim (S2)

Ajax - AEK Athens (S1) / FC Shakhtar Donetsk - TSG Hoffenheim (S2) Szerda: 21:00: Viktoria Plzen - CSZKA Moszkva (S1) / Valencia - Juventus (S2)

Mint látható, a TV2 igyekezett a második számú BL- csomagból is olyan meccseket kiszedni (az első, jobb meccseket tartalmazó csomag az MTVA-é), melyekre odakapcsolnak a nézők,

de a kettes csomag kínálata nem olyan erős, mint az elsőé, nyolc épkézláb meccs egyszerűen nincs benne.

Hogy ez jelent-e többletköltséget, hogy mindkét csatornán lesz meccs, azt nem tudni. Mindenesetre azzal, hogy ezen a héten elhúzzák a mézesmadzagot egy Barcelona-Tottenhammel, a nézői nyomást szeretnék erősíteni, és ahogy azt a 444 cikke is megjegyezte, a jogtulajdonosok felé tette esetleges vállalásoknak akarnak megfelelni.

Mivel a nézők a vártnál kevésbé hőbörögnek, a TV2 ajánlatát pedig a Telekom és a UPC is körbe röhögte, a TV2 szokásának híven átment sértődött kisgyerekbe, és a 444-en keresztül üzenget a szolgáltatóknak:

A kérdést fel lehetne tenni a szolgáltatóknak is, hogy vajon miért nem azokat a sportcsatornákat teszik be a kínálatukba, ahol a prémium tartalmak és a legnépszerűbb bajnokságok láthatók? Miért szolgáltatják továbbra is ugyanazon az áron az ügyfeleik felé azokat a csatornákat, melyeken már nincs a korábban biztosított tartalom? Ha valóban a nézői igényeket tartanák szem előtt, a Spíler 1-2 már minden szolgáltató kínálatában benne lenne.

Ez ismét csak a nyomásgyakorlás egyik eszköze, amiből simán lehet arra következtetni, hogy a TV2 elég nagy bajban van a jogok finanszírozását illetően. A 444 szerint a nagypolitika, azaz a Vajnáék feletti kör, nem is tudott arról, hogy mennyit szórtak el a sportjogokra úgy, hogy a bevételi oldalt kvázi légvárakra építették. A mostani döntéssel viszont az a baj, hogy semmi értelme nincs (hacsak nincsenek a már emlegetett szerződéses feltételek az UEFA és a spanyol liga felé), hiszen úgy nehéz exkluzív tartalmat sugárzó adót eladni, ha azt a tartalmat, vagy annak egy részét a másik adóra különösebb gond nélkül be lehet illeszteni. Akkor az exkluzív, új tévé nem is olyan értékes.

Érintőlegesen kapcsolódik Információink szerint a Sport Televízió anyacége, az AMC és az MTVA közötti tárgyalások eredménytelenek voltak, így a Videoton Európa-liga meccseit kizárólag a Sport1 közvetíti majd.

Ahogy a Spíler1 esetében, a Spíler2-nél is feltételezhető, hogy a Telekom adja be hamarabb a derekát, a UPC pedig majd később, de a TV2-nek mindenképpen csökkentenie kell a csatornáért információink szerint elkérni tervezett 250 forintot, mert ennyit senki nem fog kifizetni egy olyan tévéért, aminek feleslegességét ettől a hétvégétől kezdve éppen a TV2 bizonyítja fényesen.