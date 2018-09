Megint kirúgtak két embert a Zoomtól

Kovács Gábor és Csepregi János Botond távozott Tarjányi Péter Zoom.hu nevű portáljától. A kirúgásáról Csepregi a Facebookon tett közzé egy posztot, amiben azt írta, hogy

A mai napon kirúgtak a Zoomból. Hivatalosan átszervezés miatt, valójában azért, mert kiálltam magamért, másokért. Azt ugyanis nehezen viselem, ha nem tudja a bank hó közepén levonni a számlámról a hitelemet, mert nincs rajta pénz. És ilyenkor kérdezni szoktam.

Azt mások is megerősítették, hogy nem először fordult elő csúszás a fizetések utalásakor, sőt, a legutóbbi esetben azt készpénzben kapták meg az alkalmazottak, vagy legalábbis egy részük. Több forrásunk azt állítja, hogy a cégtől most azokat távolították el, akik a leghangosabban jelezték a vezetőség felé, hogy a fizetésnek illene időben megérkeznie.

Azt, hogy valóban vannak fizetési gondjai a cégnek, Kustánczi Norbert főszerkesztő megerősítette az Indexnek, de azt kategorikusan cáfolta, hogy azokkal bontottak volna szerződést, akik ezt szóvá tették volna.

Valóban volt csúszás, de ez a másik a hülyeség kategóriájába tartozik. Átszervezés alatt van a cég, ami természetes folyamat, másutt is van ilyen. A lap nem szűnik meg, nem vett meg minket Mészáros Lőrinc, folytatjuk a melót tovább.

Információink szerint a Zoom tulajdonosa, Tarjányi Péter, hétfőn nyilatkozatot tesz közzé, amiből vélhetően kiderül majd, hogy miért kell összébb húzni a nadrágszíjat. Úgy tudjuk, hogy mára több embert is behívtak a főszerkesztőhöz, de csak kettőt bocsátottak el – vannak olyan újságírók is, aki szabadságukat töltik, és ezért nem tudni, hogy náluk mihez vezet majd a beszélgetés. Kustánczi 2017 októbere óta irányítja a lapot, azóta kirúgta Vitéz F. Ibolya főszerkesztő-helyettest, Szirmák Erik politikai újságírót, Vajda Juditot, a szórakozás rovat munkatársát, a portál közösségi oldalának kezelőjét, Barsi Zoltánt és Juhász Edina kulturális újságírót is. Egyiküket egyébként úgy, hogy éppen szabadságát töltötte, vele telefonon közölték a döntést.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Tarjányi Péter

A Zoom.hu-t az a Tarjányi Péter alapította, akit biztonságpolitikai szakértőként, íróként és üzletemberként ismerhetünk. Először 2008-ban próbálkozott meg vele, de akkor nem jött össze a dolog, így 2017 nyarán indította be újra. Első főszerkesztője a Velvet.hu korábbi főszerkesztője, Zappe Gábor lett, aki azonban pár hónappal később közös megegyezéssel távozott a portáltól. Őt követte Kustánczi Norbert.

Csepregi a Facebookon azt írta, a Zoom indulásakor jó csapat jött össze, de Zappe kirúgásával

menthetetlenül léket kapott ez a projekt.(...) Mégsem bánom ezt az egy évet, kicsit sem. Olyan embereket ismertem meg, akik nélkül szegényebb lenne az életem, nagyon jó arcokat, jó újságírókat és vicces kollégákat. Ezért megérte.

A Zoom anyagi gondjai mögött sok minden állhat, a piaci pletykák arról szólnak, hogy a tulajdonos korábbi bírósági ügye sem segít rajta, aminek másodfokú tárgyalása még csak most következik. Egy 2010-es, 400 milliós csalási ügyről van szó, amiről itt írtunk bővebben, de nagyjából arról volt szó, hogy egy nagyszabású kivitelezési szerződés mellett közvetítőként fellépő Tarjányi és üzlettársai folyamatosan megtévesztették a kivitelező cég képviselőit a projekt megvalósíthatóságát érintő alapvető elemek – így a szükséges tervek, engedélyek rendelkezésre állása, munkaterület előkészítettsége, a finanszírozás biztosíthatósága, valamint a befektetett tőke megtérülését biztosító hasznosítási módok – vonatkozásában.

Tarjányit különösen nagy kárt okozó csalás bűntettében mondta ki bűnösnek a törvényszék, és két év börtönbüntetést kapott 5 évre felfüggesztve, két társával együtt pedig a sértett javára mintegy 440 millió forintot kellett megfizetnie. Ez volt a első fok, a másodfok még csak most jön, mert a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség fellebbezett, és súlyosabb büntetés kiszabását kérte a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblától.