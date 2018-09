A 16 órás munkanapok sokak kedvét elveszik

Nem csak az adókedvezménynek köszönhető, hogy szívesen jönnek akár a legnagyobb hollywoodi produkciók Magyarországra, hanem a jól és a nemzetközi árakhoz képest olcsón dolgozó magyar szakembereknek is. Az elmúlt években többször előfordult, hogy az amerikai tévés ipar legnagyobb presztízzsel rendelkező díját, az Emmy-t magyar szakemberek nyerték meg. Idén a legjobb hangvágás kategóriában Csaba Tamás kapott díjat, a Budapesten, Antonio Banderasszal a főszerepben forgatott Géniusz című sorozaton végzett munkájáért. De korábban nyert ezen a gálán díjat Homonnay Gábor, jelmezkészítő is, akinek a munkáját ebben a cikkünkben mutattuk be.

Csaba Tamás győzelme után emailben adott interjút az Indexnek, amiben elmesélte, hogy pontosan mit is csinál egy production sound mixer és mit tesz hozzá ő a produkció sikeréhez. A szakember a Magyar Televzióban kezdett dolgozni mikrofonosként, majd a Magyarországon forgatott Robin Hood sorozat volt az első nemzetközi munkája, ahol megtapasztalta milyen más elvárásokkal kell szembenéznie egy ilyen közegben.

Egy átlagembernek, hogyan mutatná be a munkáját, mi az, amit Ön tesz hozzá egy filmhez vagy egy sorozathoz?

Nekem, mint Production Sound Mixernek az a feladatom, hogy a forgatáson felmerülő összes dialógust, atmoszférát és zörejeket külön csatornákra, az utómunka számára rögzítsem. Ebben segítségemre van két mikrofonos kollégám, Máté Gábor és Szekeres Norbert, akik a jelenetek lerudazásáért és a színészekre feltett vezeték nélküli mikrofonok kifogástalan minőségéért felelnek.

Hogyan kezdődött a pályafutása?

1994-ben kerültem a Magyar Televízió hangosztályára, ahol 3 évig dolgoztam mikrofonosként. Ezután kisebb-nagyobb televíziós munkákat vállaltam egyedül, majd werkfilmekben kezdtem nemzetközi filmes pályafutásomat.

Ha jól tudom, akkor a Robin Hood sorozat volt az első nagyobb külföldi sorozat, amin dolgozott. Ez mennyire volt mély víz az addigiakhoz képest?

2nd unit mixerként egy nemzetközi TV sorozatban, teljesen más kihívásokkal szembesültem, mint az addigi pályafutásom során. Ellentétben a hazai munkákkal ahol sokszor a szakmai tudás is elégséges, Nemzetközi filmekben a legnagyobb hangsúly és elvárás a szakmai tudás mellett a dolgok emberi oldalán van.

Milyen feladatok jelentik ilyenkor a legnagyobb kihívást? Gondolom a Terror és a Géniusz nem ugyanolyan nehézségeket tartogat. Volt esetleg kedvenc projektje?

A Géniusz forgatásán a legnagyobb kihívás az volt, hogy a külföldiek egy évek óta összeszokott csapattal érkeztek Magyarországra, akiknek nem titkolt szándéka az volt, hogy bármi áron díjat szerezzenek a sorozatnak képi kategóriában. Ezért minden más részleg munkáját hajlandóak voltak alárendelni a képnek. Az egyetlen esély számunkra a minőségi munka elvégzésére, a színészeken elhelyezett vezeték nélküli mikrofonok voltak.

Szerencsére a főszereplőnk, Antonio Banderas az első naptól kezdve mérhetetlen toleranciával és hang-centrikus hozzáállásával segítette munkánkat. A hosszú munkaórás napok ellenére, a sorozat tartalma, a színészekkel kialakított közvetlen viszonyunk miatt és természetesen a megszerzett elismerés tükrében, legkedvesebb munkámnak a Genius:Picasso-t tekintem.

A Géniusznál mi lehetett az a plusz, amiért ennek ítélték a legjobb hangmixelés díját? Mi alapján lehet ezt a kategóriát bírálni?

Véleményem szerint a munkánk azért nyert díjat, mert sikeresen rögzítettük a helyszíni hang szinte teljes egészét. Ez a re-recording mixer kollégáknak extra időt biztosított arra, hogy az apró részletekben elmerüljenek, elkészítve így egy olyan végső mixet, ahol szinte tökéletes arányban szólalnak meg az epizód hangjai a tévében.

A Televíziós Akadémia tagjaira hivatkozva, a hangkeverés kategóriában, főként a dialóg érthetőségére koncentrálva döntenek. A kevert hang sok összetevőből áll: eredeti dialóg, utószinkronban felvett dialóg, háttér zaj (atmoszféra), zörejek, zene, hangeffektusok, sound design elemek. Fontos, hogy ezen felsorolt alkotórészek aránya, átmenete mindig megfelelő legyen, előtérbe helyezve a szövegérthetőséget. Ezzel megteremtve egy olyan hangi világot, ami a néző számára képhez hű, hihető valóságot hoz létre.

Hogyan kell elképzelni a kreatív Emmy-gálát? Nem jön ki rosszul, hogy ezeket a díjakat ennyire külön kezelik a tévében is közvetített gálától, ahol a főbb kategóriákban hirdetnek győztest?

Az Emmy gálát, csakúgy mint a kreatív Emmy gálát, nagyon magas színvonalon, az Oscar díj átadó sémájára rendezik, televíziós szereplők közreműködésével Los Angelesben, a Microsoft színházban. A kreatív Emmy ugyanott, ugyanazon körülmények közt zajlik mint a CBS/NBC által közvetített színész és fő kategória átadó gála. A technikai kategóriák magas száma miatt voltak kénytelenek kettő, illetve az elmúlt 2 évben már három alkalomra bontani a díjkiosztót.

Kinyithat ez a díj újabb kapukat? Milyen megítélése van szakmán belül a kreatív Emmy-nek?

Az Emmy-díj természetesen új kapukat nyithat meg karrieremben. Hiszen még mindig a legelismertebb Nemzetközi Televíziós díjnak tekintik világszerte. Tiszta szívből remélem, hogy egy ilyen elismerést követően közelebb kerülhetek régi álmomhoz, az A kategóriás mozifilmekhez.

Milyen volt egyetlen epizód erejéig belecsöppenni egy német sorozat, a Cobra 11 forgatásába?

Egy akciófilm forgatása számomra mindig is különösen szívdobogtató. Nemcsak, hogy az ember testközelből nézheti a legvadabb akció jeleneteket, robbantásokat, lövöldözéseket, de egy adott jelenetet, a felvételek számának függvényében akár 4-5 alkalommal is végignézhet élőben.

Sokat hallani arról, hogy több produkció is jöhetne Magyarországra, ha több lenne a háttérben dolgozó filmes szakember. Az Ön pozíciója is olyan, amiből hiány van? Lehet ezt ma valahol iskolai körülmények között tanulni?

Az adókedvezményből kifolyólag, a Magyarországra özönlő filmek nagy száma miatt, a magyar filmszakma minden bizonnyal szakemberhiánnyal küzd. Ezt napi szinten megtapasztaljuk mi is. Bár a filmezés mindenki számára elsőre egy vonzó, remek kereseti lehetőségnek bizonyul, az emberek nagy részének megváltozik a véleménye amikor napi minimum 11, de sokszor 16-18 órában, szakadó esőben, -10 fokos stúdióban, 45 fokos hőségben vagy orkánerejű szélben kell ennyi időt eltölteni, mindezt olyan színészek és külföldi szakemberek társaságában, akik nem feltétlenül türelmükről és toleranciájukról híresek.

Tudomásom szerint egyébként több iskola is foglalkozik Magyarországon filmes szakember képzéssel és vannak köztük olyanok is, amikben a frissen végzett diákok azonnali munkalehetőséggel fejezhetik be tanulmányaikat.

Zárásképpen, szeretném megköszönni a Pioneer Films-nek és azon belül is Kemény Ildikónak, amiért minket választottak a Géniusz:Picasso hangos csapatának. Egy felejthetetlen élmény részesei lehettünk és a munkánk elismeréséért kapott Emmy-dijjal megváltoztatták az életünk mindörökre.