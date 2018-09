Megszűnik Bolgár György rovata a 168 Órában

Kilenc év után valóban megszűnt Bolgár György rovata a 168 Órában, mert a sorozat ennyi idő után elfáradt

– mondta az Index kérdésére a lap főszerkesztője, miután Bolgár György erről beszélt a Klubrádió műsorában. Tóth Ákos szerint politikai összeesküvést nem kell keresni a történtekben, még ha világos is volt, hogy ez fel fog merülni: „Szerintem el kéne olvasni a lapot: ennél karakteresebben ellenzéki lap ma nem igazán akad. Bolgár rovatának megszüntetése az én döntésem volt, amit nem kívánok hosszasan kommentálni.”

Bolgár György nem belső munkatársként, hanem külsős szerzőként vitte a „Hogy mi van?” című rovatot, amely hetente a kormány egy-egy állítását idézte, majd járta körül, hogy az miért hamis.

A lapvezetés élére két éve érkeztek kormánypártisággal nem vádolható, ismert újságírók, például a váratlan gyorsasággal bezárt Népszabadságtól, akik a kezdetektől a lap megújítását tervezték. Megváltak Mészáros Tamás rendszeres írásaitól is – azt is felhördülés követte, hiszen egy közismert, a kormánnyal kritikus közéleti embertől köszöntek el. Az már akkor tervben volt, hogy Bolgár rovata idővel megszűnik. Akkor azonban még nem merült fel az a vád a 168 Órával szemben, hogy beállt volna a NER-be, és parancsot teljesít. Most igen, bár a lap már akkor is a Fidesszel jó kapcsolatot ápoló Köves Slomó vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) érdekkörében állt – a Klubrádióval együtt.

Zsidó belháború?

A hazai zsidóság hagyományos képviseletét az Orbánnal kritikus, Heisler András vezette Mazsihisz vitte. A szervezet vezetője volt az egyetlen, aki nyilvánosan kritizálta Orbánt és Benjamin Netanjahut is, amikor nyáron Magyarországra látogatott az izraeli kormányfő. Heisler utalt arra, hogy az EMIH kormányzati támogatása megosztó, hiszen olyanokat hoz helyzetbe, akik a hazai zsidóság elenyésző – ortodox – részét képviselik.

A Mazsihisz–EMIH versengésnek akár szerves része lehetne a 168 Óra, hiszen Köves Slomónak elvileg meglenne a lehetősége, hogy hasson a lapra, ám a szerkesztőség állítja: soha, egyetlen ügyben sem tett kísérletet a lap befolyásolására, legfeljebb az egy százalékos adófelajánlások idején kért lehetőséget arra, hogy elmondja, miért fontos az EMIH támogatása. Az Izraellel kapcsolatos témákban sem gyakorolt nyomást a lapra, noha az EMIH pozitívan ítéli meg Netanjahu kormányát, amellyel a 168 Óra sokkal kritikusabb.

A konfliktus legfontosabb területe a hányattatott sorsú Sorsok Háza, amelynek átadása azért csúszik, mert súlyos viták vannak a múzeum koncepciójáról. Az egyébként kész épület még Lázár János egykori Miniszterelnökséget vezető miniszter közbenjárására sem nyílt meg, arra hivatkozva, hogy a Schmidt Mária patronálta intézmény szakmai tartalma körül vita van. Ezek máig nem ültek el, legutóbb Jeruzsálemből kapott tekintélyes kritikát a Sorsok Háza koncepciója, amelynek megvalósításához a kormány – miután a Mazsihisz még 2014-ben kivonult a bizottságból – az EMIH-et emelte partnerévé. Heisler azonban hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben nem lehet Mazsihisz–EMIH konfliktusról beszélni, szakmai vitáról van szó.

Bolgár György állásfoglalása az EMIH–Mazsihisz konfliktusban – amire a kormány kétségtelenül rájátszik – ismert volt, és feltehetően nem nyerte el Köves Slomó tetszését az sem, hogy Bolgár a Klubrádióba meghívta Heisler Andrást, akivel hosszasan beszéltek a Sorsok Háza ügyéről, megemlítve az EMIH-et és Kövest. Bolgár György az Indexnek elmondta: "Aznap, amikor bejelentették a Sorsok Házáról szóló döntést, először Köves Slomót kerestük, többször is (ahogy egyébként Gulyás Gergelyt és Schmidt Máriát is), de többszöri kísérletezés ellenére sem válaszolt. Csak ezek után hívtuk fel Heisler Andrást, néhány nap múlva azonban (az ünnepek után) Köves Slomó is nyilatkozott nekem."

Heisler egyébként a napokban nem csak a Klubrádióban illette komoly kritikával az EMIH-et a Sorsok Háza kapcsán.

Ha ez nem is tetszett Köves Slomónak, annak a helyzetet ismerő forrásaink szerint szerint nincs köze Bolgár rovatának megszűnéséhez: egyrészt, mert erről korábban született döntés, bár erről Bolgár maga csak később értesült, másrészt, mert bosszú esetén kézenfekvőbb lenne a 168 Órában lévő rovat megszüntetése helyett inkább a Klubrádióból eltávolítani Bolgárt – hiszen az is az EMIH érdekkörében van.

Megkérdeztük Bolgár Györgyöt is, mivel indokolták a rovat megszűnését. „Én csak annyit tudok, hogy a főszerkesztő egyik napról a másikra, minden előjel nélkül írásban közölte, azt a döntést kényszerült meghozni, hogy a továbbiakban nem tartanak igényt a munkámra. Ez teljesen váratlan volt, mert a kilenc éve futó rovatom ellen a szerkesztőség tagjainak semmi kifogása nem volt, sok helyet nem foglalt el a lapban, volt némi visszhangja, és még két könyv is megjelent az írásokból. Ebből úgy gondolom, a szerkesztőségen belüli okuk nem lehetett a döntésre, azt pedig, hogy kívülről milyen ok lehetséges, nem mondják el. Nekem nincs bizonyítékom semmire, azt pedig, hogy mit sejtek, egyelőre nem tárnám a nyilvánosság elé; mindenki gondoljon, amit akar, nézze meg, kinek lehetett beleszólása.”

Ugyanakkor Bolgár úgy véli, pártpolitikai ok nem lehet a döntés mögött.

Amióta a lapnak új tulajdonosa van, nem látszik úgy, hogy megszűnt volna a kormányellenes hangvétel, így ilyen szempontból nem tudom megmagyarázni a döntést; ha pártpolitikai ok állna a háttérben, nyilván azonnal elküldtek volna a tulajdonosváltáskor.

Bolgár a 168 Óra napi munkájában nem vett részt, bár a szerkesztőség ugyanabban az épületben van, mint a Klubrádió, a lapnál dolgozók nem látták. Ez rovatához ugyan nem is kellett, de újságírókkal beszélve mégis az derült ki, hogy már csak emiatt sem érzik Bolgárt a szerkesztőség szerves részének. „Lapot kell csinálnunk, nem pedig segédcsapatot a politikai porondon. Bolgár rovata, amely minden héten elmondja, mit hazudott a Fidesz, inkább az utóbbihoz tartozott” – mondta a lap egyik munkatársa, aki szerint napi munkájukkal igazolják, hogy mit képviselnek, ezért – még akkor is, ha aki arra vevő, könnyen gyárthat összeesküvés-elméletet Bolgár rovatának megszüntetéséből – el lehetne hinni, hogy a lapot egy valóban szuverén szerkesztőség működteti, nem közvetlen, külső napi parancsokat teljesítve.

Bolgár az Index kérdésére azt mondta, bár nincs rálátása sem a 168 Óra, sem a Klubrádió ügyeire a döntéshozói szinten, de a médiumok tartalmából ítélve nem tartja valószínűnek, hogy a tulajdonos beleszólt volna a napi működésbe. „Eddig így volt, de hogy ez most változott-e, azt nem tudom megmondani.”

Bolgár György először a Klubrádióban beszélt a rovat megszűnéséről, miután egy betelefonáló hallgató rákérdezett, vajon már azért nem írja-e meg, mi az igazság a többnyire fideszes politikusok állításaival szemben, mert már minden politikus igazmondó lett. „A múlt héten szóltak, hogy akkor többet ne írjak. Hogy pontosan miért, azt nem tudom, de valószínűleg most már mindenki igazat mond. Én is csak erre tudok gondolni” – mondta az adásban, amit a Demokratius Koalícióhoz közel álló Nyugati Fény című lap vett észre.