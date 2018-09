Megúszta a börtönt VV Indián

Másfél év felfüggesztett börtönbüntetést kapott S. György, azaz a Való Világ egykori szereplője,Indián, számolt be róla a Blikk. Indiánt két évvel ezelőtt vették őrizetbe, fél évet előzetes letartóztatásban töltött, majd házi őrizetbe került kábítószer-kereskedelem miatt.

A per első számú vádlottja, M. Gy., visszaesőként 9 év börtönbüntetést kapott, tőle vásárolta VV Indián a drogot. Az egykori realityszereplő a lapnak azt mondta, hogy korábban tartottak nála házkutatást, de akkor nem találtak semmit a nyomozók. Arról is beszélt, hogy azért használta a szereket, mert napi 12-14 órákat dolgozott pultosként a Balatonon és szüksége volt rájuk, hogy bírja a tempót. Korábban egy ittas vezetés miatt volt bírósági ügye, azért 200 ezer forintos büntetést kapott. A most kiszabott felfüggesztett börtönbüntetést másodfokon is elfogadta a bíróság.

Indián jelenleg segédmunkásként és kulcsosként dolgozik egy szórakozóhelyen.