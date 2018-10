Vizsgálatot indít a Szenzációs Négyes ellen a Médiahatóság

Ahogy azt várni lehetett, hatósági eljárást indít a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) az RTL Klub Szenzációs négyes című műsorával szemben. A hatóság a közleményében azt írja, hogy először a műsor korhatárbesorolását vizsgálják, azok után, hogy az első adás után több beadvány is érkezett a hatósághoz. Ilyet adott be például a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) nevű szervezet is, amit fideszes politikusok alapítottak.

Az NMHH-nak arról kell döntést hoznia, hogy a műsor megsértette-e a médiatörvényt. A bejelentők szerint ugyanis a műsorban látható meztelenkedés szeméremsértő, és hibát követtek el, mikor 12 éven aluliak számára nem ajánlott kategóriába sorolták.

Maga a műsor a nézettségi versenyben megbukott, erről itt írtunk részletesebben. Arról pedig, hogy pontosan mit lehetett látni a kifogásolt epizódban ebben a cikkünkben lehet olvasni.

Az NMHH azt is bejelentette, hogy ideiglenes szerződést kötött a a fővárosi Jazzy Rádió szolgáltatójával. Október végén lejárt a szerződésük a Dél-Budapest 90,9 MHz-es rádiós frekvencián, így azonban év végiéig zavartalanul sugározhatnak a megszokott frekvencián. Szintén ideiglenes szerződést kötöttek a Sunshine FM szolgáltatójával a a Nyíregyháza 99,4 MHz-es kereskedelmi hasznosítású frekvenciáról. Az új megállapodás december 10-ig szól.