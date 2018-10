Sorozat készül a meggyilkolt svéd újságírónőről

Tévésorozat készül a Kim Wall svéd újságírónő meggyilkolásáról. Wall tavaly augusztus 10-én Koppenhágánál beszállt az UC3 Nautilus nevű, házilag készített, 18 méter hosszú tengeralattjáróba, hogy cikket írjon róla. A jármű a dán, magát feltalálónak mondó Peter Madsené volt, rajtuk kívül senki nem volt a fedélzeten. A tengeralattjárót elsüllyedve találták meg dán vizeken. A nő hulláját pedig - a fej és a végtagok nélkül - augusztus 21-én sodorta partra a víz Koppenhága közelében.

Az emberöléssel gyanúsított Madsen egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett a rendőrségen. Először azt állította, hogy a nőt biztonságban partra szállította, később viszont már arról tett vallomást, hogy a nő a tengeralattjáró fedélzetén balesetet szenvedett, meghalt, ezért a vízbe temette.

A DNS-vizsgálat azonban azonosította a megcsonkított hullát, és az elsüllyesztett tengeralattjárón is tudtak nyomokat rögzíteni a rendőrök. Ráadásul a férfi lefoglalt számítógépén olyan videókat találtak, melyeken nőket kínoznak, csonkítanak meg. Madsent áprilisban ítélték el, életfogytiglant kapott. Az ügy előzményeiről itt olvashat, a tárgyaláson elhangzottakról pedig itt.

A tervezett sorozatot az a Tobias Lindholm írja, aki a dánok egyik legnagyobb tévésikerét, a Borgent is. Elképzelései szerint a sorozat az újságírónőre és a nyomozásra koncentrálna, a gyilkos szinte teljesen kimaradna belőle. "Nem akarok olyan sorozatot csinálni, ami a gyilkos vagy a bűncselekmény körül forog" - mondta.

Kim Wall írt a Guardiannak, a New York Timesnak és a Vice-nak is. Élt Pekingben és New Yorkban, tudósított Afrikából, Ázsiából, a Csendes-óceáni térségből és a Balti tengertől is. Járt a földrengés sújtotta Haitin, Idi Amin ugandai kínzókamráiban, és Sri Lanka aknamezőin.