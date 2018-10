Kanye West motherfuckerezéssel vitt új színt a Fehér Ház mindennapjaiba

Fotó: Pool / Getty Images Hungary

Kanye West, azaz Ye Elment a maradék eszem is 2018 turnéja a Fehér Házba érkezett tegnap este, és ha valaki azt hitte, hogy Kim Kardashian férje nem saját magát, azaz Ye-t adja majd a meeting alatt végig láthatóan kiválóan szórakozó Donald Trump előtt, az nagyon tévedett. Ye ezúttal nem két számmal kisebb strandpapucsban érkezett, a fején viszont ott virított egy Trump kampányszlogennel (Make America Great Again) kihímzett piros baseballsapka, és azzal kezdte a beszélgetést - amit a sajtó kismillió képviselője mellett az amerikai fekete közösséget képviselő prominens alakok is részt vettek, hogy

Trump a hősök útját járja éppen, és arra valószínűleg nem számított, hogy egy ilyen veszett faszagyerek fogja ebben támogatni, mint Kanye West.

A veszett faszagyerek a crazy motherfucker magyarítása lenne, hirtelen nem jutott jobb az eszembe. A magáról továbbra is E3-ban beszélő zenészember sajnos nem Ye-ként mutatkozott be, gondolom, ez most még nagy sokk lett volna, ráadásul Trump nemigen vette volna a lapot a "Hi, Mr. President, I'm Ye" köszöntésre. Sebaj, a beszélgetés így is elég szürreálisnak bizonyult, idézzünk belőle, ingyen van:

"Imádom Hillaryt. Imádok én mindenkit, csak az ő "Vele vagyok" kampánya valahogy nem jött be nekem. Én a fiammal szeretek labdázni, és amikor magamra veszem ezt a sapkát, Supermannek érezem magam."

"Elnök úr, varrt nekem egy Superman-köpenyt. Ő a kedvenc szuperhősöm."

"Nem adok olyan válaszokat, amiket a kontextusból kiragadva lehet használni. Tessék szépen 4D-sakkozni velem, mint a Különvéleményben. Az nem is olyan egyszerű. Hanem összetett."

"Bipoláris zavarral diagnosztizáltak. De nem vagyok bipoláris, csak nem alszom eleget."

"Ön akadályozta meg a háborút Észak-Koreval, elnök úr. Az első napján! Bejött, leült, megoldotta."

Van még ott, ahonnan ez jött, de egy nap csak 24 óra, ugye. A beszélgetés egy pontján a túlmozgásos, ezért minden rendes testőr rémálmát jelentő Ye felpattant, előkapott egy iPhone-t, és mutatott Trumpnak egy fotót egy hidrogénmeghajtású repülőről, amivel szerinte az elnöknek közlekednie kellene. Aztán jött egy ölelés is. Trump a találkozóról később azt mondta, hogy

Megmondom őszintén, lenyűgözött. Nem semmi beszélgetés volt.

Tru dat, bro.