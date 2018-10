Mutyivilágból a nagypályás bűnözők országa lettünk

(A cikk az Aranyélet harmadik évadának első négy része alapján íródott. A harmadik évadról nem, de a korábbiakról tartalmaz szpojlereket.)

A most induló harmadik évad lesz az utolsó az Aranyéletből. Ez pedig azért különösen szomorú, mert sokáig nem lesz ehhez fogható magyar sorozat. Nem azért, mert más tévéknél ne tudnák megközelíteni ezt a színvonalat (bár ez sem lesz egyszerű), hanem mert mindenhonnan hiányzik az a bátorság, ami az Aranyélet készítőiben megvolt. Ez a harmadik évadra még inkább igaz, mint az első kettőre. Sem film, sem sorozat nem reagált olyan pontosan arra, ami ma Magyarországon történik, mint az HBO sorozatának záróévada.

Miklósiékat ott hagytuk el, hogy egy akciódús és enyhén kaotikus évad végén Jankának (Ónodi Eszter) sikerült kinyírnia Hollóst (Anger Zsolt), vagyis a sorozat legnépszerűbb karakterét. Ez a nézők körében kialakuló Hollós-kultuszt és a karakter konfliktusokban játszott szerepét tekintve is elég merész húzás volt. Milyen lesz az Aranyélet Hollós nélkül? Ez volt az egyik legfontosabb kérdés a harmadik évad előtt. Erre érdekes megoldás született, mert egyrészt valóban Hollós nélkül maradtunk, másrészt meg Márknak (Olasz Renátó) köszönhetően mégsem. A kecske is jóllakott, a káposzta is megmaradt, nekem ez a megoldás kifejezetten bejött.

A másik kérdés pedig az volt, hogy szintet tudnak-e lépni Miklósiék régi-új haverjuk, Gáll Feri (Végh Zsolt) segítségével. Ez remekül sikerült, a család ugyanis egészen más pályán játszik most, mint amikor még Attila (Thuróczy Szabolcs) albérletkiadással trükközött, Janka meg egy hajléktalanokat segítő alapítvány pénzeit próbálta lenyúlni. De még a Hollós-féle kamionos csempészakcióktól is fényévekre kerültek. Gáll Feri és az előző évadban megismert politikus, Boros Zsuzsa (Fullajtár Andrea) közreműködésével végre ingatlanfejlesztők lehetnek. Hiszen mi lehet annál jövedelmezőbb, mint a csodával határos módon mindig elnyert uniós pályázatok segítségével felhúzni egy bazi nagy szállodakomplexumot a Dunakanyarban? Így lesz Jankából Miklósi család új otthonául szolgáló kisváros, Szentvázsony független polgármesterjelöltje, Attilából pedig nagyvállalkozó.

Mi pedig nemcsak azt látjuk, hogy milyen árat fizetnek Miklósiék a luxuséletért, hanem azt is, hogy mibe kerül ez Szentvázsony lakóinak. Akik látszólag persze nagyon jól járnak, hiszen épül-szépül a város, jönnek az új munkalehetőségek. Csak közben kilopják a szemüket, tönkreteszik a természetet, szétrombolják a közösségüket, egymás ellen uszítják őket. Ami kicsiben történik Szentvázsonyban, az történik nagyban ma Magyarországon.

Mutyivilágból a nagypályás bűnözők országa lettünk, amit ilyen alaposan semmilyen film, sorozat és egyre kevesebb újságcikk mutat be.

Ez utóbbi, mármint a média helyzete egyébként szintén helyet kapott az Aranyéletben. Az egyik legjobb új szereplő Bakonyi Csilla, a Jászai Mari Színház színésze által játszott újságíró. Eleinte úgy tűnik, hogy ő lehet az, aki képes legalább bosszúságot okozni a politikusoknak és nagyvállalkozóknak, aztán a dolgok fordulatot vesznek. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy az elmúlt évek magyar médiaeseményeit figyelve nagyon meglepő fordulatot. Az újságírós szál is felvet egy csomó kérdést, többek között azt, hogy meddig várhatjuk el valakitől, hogy a köz érdekében kockára tegye a saját egzisztenciáját, lelki nyugalmát, biztonságát? Hol végződik a kompromisszum és hol kezdődik a megalkuvás?

A harmadik évad nemcsak új szereplőket hoz, de részletesebben megismerhetünk néhány régebbi karaktert. Gáll Feri jobbkeze, a korábban kissé egydimenziós rendőrnő (Danis Lídia) és Mira pasija, az amúgy családos ügyész (Rajkai Zoltán) is árnyaltabb alakokká válnak, közelebb kerülhetünk az ő igazságukhoz is. De a legjobb, hogy az előző évadban már megismert szélsőjobbos politikus, Boros Zsuzsa sokkal nagyobb teret kap. Fullajtár Andrea borzongató alakításában jobban megismerjük a gyászoló, bosszúra szomjazó anyát, a hidegvérű és cinikus politikust és üzletasszonyt. Nem emlékeztet egyetlen magyar nőre sem a közéletből (nem mintha olyan sokan lennének), mégis nagyon is ismerős alak.

De a legfontosabb továbbra is a Miklósi család. “Legyen harmadik évad, de kevesebb Mirával” - kértük 2016 végén, de az Aranyélet írói nem hallgattak ránk. Sőt, minden eddiginél komolyabb szálat kapott Mira (Döbrösi Laura), aki már régen nem az első évadban megismert naiva. Egyrészt ő az ellenpólus, az egyetlen Miklósi, akit zavar a család gyors meggazdagodása, és különösen annak módja. Az egyetlen, aki tenni szeretne azért, hogy aki bűnt követett el, az bűnhődjék. És miközben ezen dolgozik, olyasvalamire bukkan, amit álmában sem feltételezett volna. Ahogy a korrupció, úgy a Mira-szálban megjelenő lánykereskedelem is a mai magyar valóság része, egy újabb kibeszéletlen, megoldatlan jelenség, amit az Aranyélet nem hagy szó nélkül.

Márk és Bia (őt ebben az évadban már Staub Viki játssza) pedig a maguk drogokkal és erőszakkal kövezett útját próbálják járni. Ha már erőszak: az előző évad brutalitása, magyar viszonylatban páratlan akciójelenetei ezúttal nem köszönnek vissza. Az Aranyélet ebben is földhözragadtabb lett, mindössze egy igazán durva akciójelenet lesz (ennek forgatásán riportoztunk is), a többi esetben kevésbé látványos, de nem kevésbé megrázó az erőszak.

Janka és Attila pedig továbbra is a magyar tévétörténet legjobb párosa, akik sok mindenen keresztülmentek már eddig is. Az utolsó évad azonban olyan döntések elé állítja őket, amire még az ő zűrös sztorijukban sem volt példa. Bár kezdetben úgy tűnik, hogy Jankát az isten is politikusnak teremtette, hamar világos lesz neki is, hogy minden eddiginél mocskosabb világba került. És ott van Hollós halála, amivel szintén meg kell küzdenie. Ónodi Eszter és Thuróczy Szabolcs évadról évadra kapott egyre nehezebb feladatokat az Aranyéletben, amit ugyanolyan magabiztossággal oldottak meg.

Az Aranyélet záróévada sok mindenben teljesen más, mégis ugyanolyan erős, mint a korábbiak. Akár egyhuzamban toljuk le (most először erre is van mód), akár hetente, lesz mit emészteni rajta.

(Az Aranyélet befejező évadának összes része október 14-től látható az HBO GO-n. Az HBO-n pedig hetente, vasárnaponként láthatók az epizódok. A korábbi évadok bármikor megtekinthetőek az HBO online videótárában.)