A Sláger FM megvalósítaná a fából vaskarikát

A Médiatanács novemberben úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a 103,9 MHz-en működő Sláger FM frekvenciaengedélyét, azaz az egykori Juventus rádió, amit a hazai kereskedelmi rádiózás kilencéletű macskájának is tekinthetünk, 1988-as alapítása után bezárja a bazárt. De a jelenlegi tulajdonos Tematik Kábel Kft. egy utolsó (?) barbatrükkel továbbra is az éterben tartaná az adót.

Mielőtt rátérnénk arra, hogy Radu Morar, a Tematik Kft. tulajdonosa hogy akarja megmenteni a legutóbbi hivatalos mérés szerint napi átlag 166 000 hallgatóval bíró, és ezzel Budapesten második számú (a Rádió1 az első) rádiót, egy villámgyors történelmi áttekintés a Wikipédia segítségével:

A Sláger FM Juventus rádióként indult 1988-ban, Siófokon, 1991-ben került Wossala Györgyhöz, aki a frekvenciamoratóriumot megkerülve lényegében országos rádiót csinált belőle. Csakhogy a stáb nem nagyon akart vele dolgozni, hónapokig tartó leállások is előfordultak.

1994-ben átkerült egy amerikai tulajhoz, 1995-től Budapestre költözött és megkezdődött a 24 órás sugárzás.

1999 és 2002 között a 89,5 MHz-en sugárzott budapesti körzeti rádióként, 2002-től pedig ismét hallgatható lett Siófok környékén is a 92,6 MHz-es frekvencián.

2003-tól országos babérokra tört, többször is átalakította adóhálózatát és megyeszékhelyeken akart megjelenni.

2004-ben újabb tulaj érkezett, ezúttal ír befektetők. 2005-től a rádió 101,3 MHz-en Fonyódból is sugárzott, így a Balaton környékén mindenütt lehetett fogni.

2011-ben a vételkörzete lecsökkent, a 89,5 MHz-es a budapesti körzeti státusz maradt meg, de megpályázták és megnyerték azt a 103,9 MHz-es frekvenciát, amit addig a Rádió1 használt, és 2012 óta ezen szóltak.

2013-ban egy dán tulaj érkezett, majd 2015-ben Morar, aki a Tematic Group egyik tévéadójának, a Sláger TV-nek mintájára Sláger FM-nek nevezte át az adót. 2018 novemberében a Médiatanács a gyermekek védelmére vonatkozó szabályok sorozatos megsértése miatt jelezte a tulajdonosnak, hogy nem hosszabbítják meg szerződésüket, így 2019 február 1-én elhallgat a rádió.

Na persze.

Ha más nem is, az világosan kiderült a Juventus-sztoriból, hogy egy rádiót lehet költöztetni, másik frekvenciára áttolni és más néven is működtetni, így azon sem nagyon lehetett csodálkozni, hogy a jelentős reklámbevételt termelő, a Sláger Rádió/Sláger FM áthallást meglovagló rádió tulajdonosa egy huszárvágással, ha időlegesen is, de megmenti a portékát. Erre a legkézenfekvőbb módszer egy másik rádió megvásárlása és átnevezése - az ilyesmit, mármint az átnevezést a Médiatanács már más esetben is engedélyezte, szóval semmi mutyi nincs a dologban. A Médiatanács december 18-i ülésének egyik napirendi pontja ez volt:

A Favorit Masters Kft. (Rock FM – Budapest 95,8 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme.

A kérelem a névváltoztatásra vonatkozott, és a Médiatanács meg is adta az engedélyt, azaz a Sláger FM a 103,9-ről február 1-én átköltözik a 95,8 MHz-re, a Rock FM helyére. Ez gyakorlatilag az jelenti, legalábbis Radu Morar Indexnek adott telefonos nyilatkozata alapján, hogy a Rock FM tulajdonosa megkereste, és megkérdezte tőle, hogy nem veheti-e bérbe a Sláger FM nevet és az ahhoz tartozó, védjegyoltalom alá eső dolgokat, mire Morar azt mondta, hogy dehogynem, kitaláltak rá egy összeget, a többi meg történelem. Az üzlettel a Sláger FM-en kívül más nemigen jár jól, ők viszont első blikkre vitték a jackpotot: a 95,8 MHz ugyanis körzeti frekvencia, nemcsak Budapesten, hanem sokkal nagyobb területen is hallgatható, ami 2,5 millió hallgatót jelent - legalábbis ennyi szerepel abban a hurráoptimizmusról tanúskodó levélben, amit a cég ügyfeleinek küldtek szét az ülés másnapján, de erről majd később.

Morar az indexnek azt mondta, fogalma sincs, hogyan, milyen stábbal folytatja a Sláger FM a Rock FM helyén, hiszen neki semmi köze ahhoz a rádióhoz, ő csak a nevet adta bérbe és kész. Arra a kérdésre, hogy a Rock FM stábot kért-e tőle, kategorikus nemmel felelt, és közölte, hogy a Sláger FM-et jelenleg készítő munkatársai vagy a cégcsoporton belül kapnak új állást, vagy felmondási idejük letöltése után, február 1-el távoznak. Arra nem tudott mit mondani, hogy megveszi-e a Rock FM-et, "pletykák vannak, ezekkel nem foglalkozom", mondta. Ami valahol érthető is, hiszen több forrásunk, és a jelenlegi események is arra utalnak, hogy a Rock FM is Radu Morar tulajdona, és a jelenlegi tulaj Tamássy Zsolt egy stróman (lásd Brückner kolléga remek cikkét a témában), szóval valóban nincs mit megvenni a rádión, ami eleve az övé.

A márkanév bérbevételéről és a Sláger FM-stáb nem átköltöztetéséről szóló narratívát az a levél is cáfolja, amit a rádió reklámidejét értékesítő sales osztály (csapat? menedzser?) küldött ki az ügyfeleknek, és amiben ez áll:

Kedves Partnerünk! A Sláger FM 2019. február 2-ától a 95,8 Mhz-es frekvencián, kétszer akkora területen lesz fogható. A potenciálisan TÖBB MINT 2,5 milliós hallgatótábort jelentő 95.8 MHz-es frekvenciára való áttéréssel együtt egy átütő kampány is kezdetét veszi. Óriásplakátokon, televízió csatornákon, a közösségi médiumokban, nyomtatott és online felületeken is találkozhatnak a megduplázott vételkörzetűre bővülő 95.8 Sláger FM hirdetéseivel a hallgatók. A közösségi médiában 260 000 fő feletti rajongótáborral rendelkező Sláger FM, a 95.8-as frekvencián is az eddig megszokott magas színvonalú műsorkínálattal, innovatív promóciókkal, színvonalas játékokkal, hatalmas pénznyereményekkel és az év folyamán számos más meglepetéssel szórakoztatja hatalmas rajongótáborát. Február 2-ától a duplájára növekedő vételkörzettel együtt - előreláthatóan - a hallgatók száma is tovább növekszik, egyre több hallgató kedvenc adója lesz a Superbrands díjas 95,8 Sláger FM, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan.

A levélből nyilvánvaló, hogy a Sláger FM úgy ahogy van átköltözik a Rock FM helyére, és ott folytatják tovább a rádiózást, és Morar még csak nem is beszélt mellé a stábbal kapcsolatos válaszában, hiszen a jelenlegi Sláger FM-stábot a szerződés lejártával a Rock FM tulaj azonnal alkalmazhatja az ott folytatódó Sláger FM-hez.

Van ám a fenti levéllel egy kis probléma, ami az egész üzlet értelmét megkérdőjelezi.

A levélben a lelkes sales-kolléga (team? értékesítő?) azt nem nagyon említi, hogy attól, hogy egy rádiót átneveznek, annak műsorszolgáltatói szerződése továbbra is érvényben marad. Márpedig a Rock FM a 95,8 MHz-es közösségi frekvencián működik, és a közösségi és a kereskedelmi rádiózás nagyon nem ugyanaz. A közösségi rádióknak sokkal szigorúbb kvótáknak és feltételeknek kell megfelelniük, viszont a frekvenciáért nem fizetnek.

A médiatörvény szerint a közösségi médiaszolgáltatás

egy meghatározott társadalmi, nemzetiségi, kulturális vagy vallási közösség, csoport, vagy

egy adott településen, régióban vagy vételkörzetben élők tájékoztatásra, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki, vagy

műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás 83. §-ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre.

A Rock FM fent linkelt paragrafusban foglaltak alapján megkötött, eredeti műsorszolgáltatói szerződésében márpedig az alábbi kvóták szerepeltek:

Közszolgálati műsorok aránya egész nap: 68,19%

Magyar zene aránya egész nap: 81%

Speciális karakterisztikájú műsor (magyar rockzene) aránya: 85,21%

Ez az a szerződés, ami jelenleg is érvényben van, és amit a törvény szabályoz. (Egyszer enyhített a kvótákon a Médiatanács, 2017. decemberében, azóta a magyar zenék aránya 70%-ra csökkent, így már csak duplája a törvényben előírtnak.) Azaz, a Rock FM-et hiába keresztelik át Sláger FM-re, a Médiatanács ezeket a kvótákat fogja számon kérni addig, míg a szerződést nem módosítják, és át nem minősítik kereskedelmi rádiónak, de az meg hosszabb folyamat és elég sokba kerül. És önmagában még a kereskedelmi minősítés sem elég, hiszen ha a kvótákat nem módosítják, akkor azt kereskedelmi rádióként is számon kéri majd a hatóság. A közösségi rádión ráadásul óránként csak 6 perc reklám engedélyezett, amiről a sales-hozsanna dettó elfelejtette tájékoztatni az ügyfeleket, akik eddig óránként 12 perccel számolhattak.

Míg a Sláger FM-nek napi 10% körüli közszolgálati műsort kellett sugároznia, azaz egy óra műsoridejük nagyjából úgy nézhetett ki, hogy

6 perc közszolgálat,

12 perc reklám,

42 perc zene/duma/nyereményjáték,

ugyanez a Rock FM-en

40 perc közszolgálat

6 perc reklám

14 perc zene/duma/nyereményjáték

volt, bár trükközni lehet a közszolgálattal - bizonyos mértékig. Teszem azt, a felkonfban egy percben elmondják, miért jelentős Lukács László a magyar rockzenében és kortárs kultúrában, ismeretterjesztő jelleggel hozzátesznek két infót az életéből, lejátszanak három Tankcsapda-nótát, majd egy percben tájékoztatják a hallgatókat a Tankcsapda jelenéről, az menten 17 perc közszolgálat - a műsorszámnak keretet adott a fel és lekonf, a benne szereplő nóták illusztrációnak számítanak.

A lényeg továbbra is az, hogy a Sláger FM jelenlegi adásmenetei, műsorstruktúrája, dallistája, reklámpercei nem kompatibilisek a Rock FM-ével. A Rock FM-re érvényes, "speciális karakterisztikájú magyar zene" kitétel az egyik alappillére az engedélyének. És persze a rockzene korlátait is lehet feszegetni, és Vastag Csabát eladni rockernek, mert villanygitár van a dalaiban, de egy ponton túl már a Médiatanácsot sem lehet hülyének nézni. A "mi a magyar zene?" kérdésre a hatóság elég adekvát választ ad, trükközni, nem odavaló tartalmat beszuszakolni nem nagyon kivitelezhető.

A mai, december 23-i napon reggel 7-9 között a következő zenék mentek a Sláger FM-en:

Neoton Família - Monte Carlo Jazz+az - Helló Édes! Sipos F. Tamás - Nincs baj, Baby Padödö - Szabó János Kovács Kati - Add már Uram az esőt Bon-Bon - Holnaptól... Carpe Diem - Álomhajó Hungária - Multimilliomos jazz-dobos Piramis - Ajándék Zanzibár - Szerelemről szó sem volt Komár László - Mondd kis kócos

Ebből a Piramist és a Zanzibárt lehet rockzenének tekinteni, Kovács Katit meg esetleg beszuszakolni a kvótába. A Sláger FM a kereskedelmi formátumát nem tudja ráhúzni a Rock FM-re. Ha a Médiatanács február 2-ig nem változtat a műsorszolgáltatási szerződésen, akkor bizony rockzenével kell majd folytatniuk a működést, azon a néven, amit klasszikus magyar slágerekkel azonosítanak a hallgatók.

Ez nemhogy építené a brandet, ahogy Morar reméli, hanem egyenesen rombolja: az eddigi hallgatók nem a rockzenét várják tőle, a Rock FM mostani rajongói pedig nem Sláger FM név alatt fogják keresni a rockzenét. A lefeleződő reklámidő a bevétel felének kiesését jelenti, így anyagilag sem igazán van értelme a dolognak addig, míg a Médiatanács át nem minősíti a frekvenciát kereskedelmire.

Az egészből a legrosszabbul a Rock FM stábja jön majd ki, mert ugyan nekik nem mondanak semmit, és ügyvezetőjük telefonon még azt sem volt hajlandó megerősíteni, amit Morar nyilatkozott, de az nyilvánvaló, hogy a Sláger FM-et a folytatásban nem velük képzelik el. Remélhetőleg a "cégcsoporton belül kapnak más állást" kitétel rájuk is vonatkozik, és nem kerülnek utcára februárban.