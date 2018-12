George Lucas a leggazdagabb celebritás

A Forbes rendes éves listáján nem kis meglepetésre az a George Lucas végzett az első helyen, aki istenigazából 2012 óta nem nagyon csinált semmit, és az az éve is pár aláírásról szólt ugye, azokról amiket a Disney-Lucasfim-dealt lezáró szerződésekre biggyesztett, és melyek összesen 4,1 milliárd dollárt hoztak neki. Nem a cégének, neki. A vagyonát 5,4 milliárd dollárra teszi a Forbes, ezzel vezeti a ranglistát.

A második helyen Steven Spielberg áll 3,7 milliárd dollárral, őt a lista első női tagja, Oprah Winfrey követi 2,8 milliárddal. Michael Jordan a negyedik helyre futott be 1,7 milliárddal, amihez 400 milliót tett hozzá a nevét viselő Nike-kollekcióból járó részesedés, a többit meg a Charlotte Hornets kosárlabdacsapata, aminek értéke egyre nő, most éppen 1,05 milliárd dollárt ér, amiből Jordané 800 millió dollár. Mindez úgy, hogy annak idején 30 millióért szállt be a buliba.

A tíz leggazdagabb celebritás kombinált vagyona 18,7 milliárdra rúg, ami, írja a Forbes, több, mit Izland GDP-je. A lista ötödik helyén Kyle Jenner áll, a Kardashian-klán egyik tagja, aki 21 évesen már 900 millió dollárt ér, aminek java részét (630 milliót) saját, Kylie Cosmetics nevű cége, vagyis inkább 168 milliós(!) közösségi médiás követőtábora termelte ki neki mindössze két év alatt. Csak érdekességképpen, de 2017-ben Jenner 57. volt a listán rongyos 166,5 millióval.

Az ötödik helyen Jay-Z-vel osztozik, aki zenebirodalma mellett egy pezsgőmárkából, a Tidal zenestreaming appból és még pár hasonló befektetésből szedte össze vagyonát.

A Forbes listára azok az amerikai állampolgárok kerülhettek fel, akik a hírnevük miatt lettek gazdagok, és nem gazdagságuk miatt híresek. Az első tíz:

1. George Lucas $5,4 milliárd

2. Steven Spielberg $3,7 milliárd

3. Oprah Winfrey $2,8 milliárd

4. Michael Jordan $1,7 milliárd

5. Kylie Jenner és Jay-Z $900 millió

7. David Copperfield $875 millió

8. Diddy $825 millió

9. Tiger Woods és James Patterson $800 millió