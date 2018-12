Kibertámadás érte a New York Timest

Szombaton több amerikai újság nyomdai és kiszállítási munkafolyamatait is komolyan megnehezítette egy kibertámadás – írja a BBC az amerikai sajtó értesüléseire hivatkozva.

A támadás miatt a The Los Angeles Times, a Chicago Tribune, a Baltimore Sun és már Tribune Publishing által kiadott lapok kiszállítása késett szombat reggel, de a támadás a Wall Street Journal és a New York Times nyugati parti kiadásait is érintette. Az LA Times értesülései szerint a támadás az USA-n kívülről érkezett.

A lapnak nyilatkozó névtelen forrás azt mondta, a támadás célja a szerverek működésének megzavarása volt, tehát nem a szerkesztőségek szerverein található információkhoz akartak jogosulatlanul hozzáférni. A Tribune Publishing szóvivője megerősítette, hogy a támadás az újságok publikálásához és terjesztéséhez használt rendszert célozta, és azt is elmondta, hogy az összes általuk kiadott újságot érintette a támadás, köztük az Annapolis Capital-Gazette-t is, aminek a szerkesztőségében nyáron öt embert mészároltak le.

"Tudunk a több újságot érintő potenciális kibertámadásról és a kormánnyal, valamint az iparági partnerekkel együttműködve dolgozunk rajta, hogy alaposabban megismerjük az ügy részleteit" - közölte a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security) szóvivője. A Federal Bureau of Investigation (FBI - Szövetségi Nyomozó Iroda) egyelőre nem kommentálta az ügyet.