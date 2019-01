Nincs visszaélés Vajna szabálytalanul pályázó rádiója körül

Hazugság, félrevezetés, dezinformáció, manipuláció, megfélemlítés, koncepciós per, mutyi, korrupció. Ilyen volt a magyar média 2018-ban.

Nem követett el hivatali visszaélést a Médiatanács, amikor győztesnek hozta ki Andy Vajna szabálytalanul pályázó rádióját, írja a 444.hu. Még ősszel nyert el a Radio 1 csatornát üzemeltető Radio Plus Kft. a Médiatanács békéscsabai 88,9 MHu-es frekvenciára kiírt pályázatát. Akkor a tenderről a 24.hu megírta, hogy szabálytalanul zajlott, mert a pályázó több alaki hibát vétett.

Hiába nyújtott be keresetet a frekvencián a korábban több mint húsz éven keresztül sugárzó Interax Kft., a Médiatanács Vajna cégét hozta ki győztesnek. Ezután jelentek meg a sajtóban a szabálytalanságokról szóló dokumentumok. Az ügyben az Együttet vezető Szigetvári Viktor tett büntetőfeljelentést hivatali visszaélés gyanúja miatt. Bő egy év után a rendőrség lezárta a nyomozást, amit azzal indokoltak, hogy "a rendelkezésre álló adatok és bizonyítási eszközök alapján" nem tudtak megállapítani bűncselekményt.

A Médiatanács tavaly még alaptalannak nevezte a feltételezést, hogy a pályázat nem volt szabályos. Néhány héttel később mégis kizárták a Radio Plus Kft.-t a békéscsabai 88,9 MHz-es helyi rádiós frekvenciapályázatból.

A Radio Plus Kft. viszont időközben talált egy másik helyi frekvenciát, miután hálózatba kapcsolódási kérelmet nyújtott be a Csaba Rádióval. Innentől csak azon vitatkoztak, hogy ki használja tovább a Rádió 1 nevet. Az Interax Kft. végül engedett Vajnának, így ez a rádió is a filmügyi kormánybiztos hatalmas rádióportfóliójának része lett.