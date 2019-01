Új, független médiaportál indult Media1.hu néven

Media1.hu néven indult el ma délben egy új, független oldal, amit Szalay Dániel, a 24.hu médiás szakújságírója jegyez. Szalay 13 éven át dolgozott a Sanománál, ebből az utolsó háromban a 24.hu médiarovatát irányította, azaz saját magát, mert egyedül csinálta az egészet, ami, ahogy az Indexnek elmondta, tulajdonképpen most nagyon is jól jön neki, hiszen az új oldalt is egyedül, saját pénzből hívta életre.