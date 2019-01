Csillag Ádám és Kácsor Zsolt kapta az Andrassew Iván emlékére alapított Sámli-díjat

2019-ben a Sámli-díjat több évtizednyi videokrónikás munkájáért Csillag Ádám, illetve írói és újságírói műveinek elismeréseként Kácsor Zsolt kapta, közölte az Andrassew Iván emlékét ápoló társaság.

Mint arról néhány napja beszámoltunk, halálának évfordulóján idén is díjátadással emlékeznek, emlékeztek Andrassew Ivánra, a Népszava publicisztikai rovatának 2015-ben elhunyt vezetőjére.

A Sámli-díjat az kapja, aki az egykori író és újságíró szellemi örökségét a legméltóbban viszi tovább. A győztes Andrassew sámligyűjteményének egyik darabját kapja meg idén is, valamint némi pénzhez is jut.

A díjkiosztó estéjén mutatták be az Andrassew - Iván könyve című kötetet is, amelyben versek, novellák, cikkek és interjúk foglalják össze a szerző életművét. "Írások nemcsak Andressewtől, de Andrassewről is" – magyarázták a szervezők.

Az Andrassew Iván emlékére alapított Sámli-díjat tavaly az Oltalom Karitatív Egyesület kapta, az azt megelőző évben pedig Scipiades Erzsébet.