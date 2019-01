Két év felfüggesztettet kapott, mert internetről, illegálisan terjesztett tévéműsort

Megszületett az első olyan hazai jogerős büntető ítélet, amit tévécsatornák tartalmához kapcsolódó szerzői jogok megsértése ügyében hozta, írja a Media1.

A vád szerint az ügy a következő: az előfizetők úgy kapták meg az előfizetett televíziós csatornákat, hogy a vádlott az interneten keresztül szervezte nekik azokat. A többi közt magyar csatornák műsorjelét is engedély nélkül, illegálisan továbbította az előfizetőknek, legalább húsz országba.

Ezzel viszont a vádlott törvényt sértett. Egy év börtönbüntetést kapott, de két év próbaidőre felfüggesztve. Négymillió forintnyi jogdíjat is kell fizetnie a közvetlenül érintett médiaszolgáltatók javára, további egymillió forintnyi bűnügyi költséget is kell fizetnie az állam részére. Elkobozták a bűncselekményhez használt winchestereket és laptopokat is.

A Magyar Kommunikációs Szövetség megfigyeli az internetet, hogy lekapcsolja a hasonló elkövetőket.