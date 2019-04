Újabb fejek hullottak a TV2-nél

A tegnap bejelentett Zájer Attila után most a kreatív igazgató Ökrös Gergely, a pénzügyi igazgató Jávorfi Szilvia és Pap Gitka, Dirk Gerkens vezérigazgató-helyettese is megkapta az elbocsátó szép üzenetet.

Zájer Attila ügyfélkapcsolati igazgató egy nappal Dirk Gerkens vezérigazgató után távozott, az ő helyére az a Csikesz Erika érkezik, aki pont a TV2-t hagyta ott 2016-ban (11 éven át dolgozott a tévénél), hogy a Sláger FM vezérigazgatója legyen, Csikesz a TV2-nél a kereskedelmi osztályon volt, utolsó éveiben ő felelt a reklámbevételekért, szpotokért, stratégiáért, és akkor lépett le, amikor a posztja (értékesítési igazgató) megszűnt. Hogy simán beleül-e Zájer székébe, vagy megint átszervezik a a céget, nem tudni. A mai napon további fontos vezetők távoztak: a kreatív igazgató Ökrös Gergely a pénzügyi igazgató Jávorfi Szilvia és az a Pap Gitka, aki Gerkens egyik bizalmi embere volt a tévénél.

Ökrös Gergely hosszú utat járt be a kreatív igazgatói posztig. 1998 óta tévézik, előtte a remek 48-as klubot üzemeltette Gyulán. A kereskedelmi tévézésbe az RTL-nél csöppent bele, a Csíííz szerkesztőjeként, majd jött az első három Való Világ és az első két Survivor, a Rettegés foka vagy a Reggeli. 2008-ban került a TV2-höz, neki köszönhetjük az Ezek megőrültek című műsort, vagy éppen a The Voice-ot, a Sztárban sztárt és a Rising Start is, de legalább annyi bukást is, mint sikert, gondoljunk csak az Összeesküvőkre, a Star Academyre vagy a TV2 saját gyártású műsorainak 80 százalékára az elmúlt négy évből. 2014-től már a TV2 Csoport összes helyi gyártású műsoráért felelt, 2015-ben a csoport kreatív vezetőjének nevezték ki, 2016-ban rálőcsölték (?) a programigazgatói posztot is, amit nem egészen egy évig, Fischer Gábor kinevezéséig vitt. A helyére Kirády Attila került, róla a Jakupcsek Show juthat az embernek eszébe.

Jávorfi Szilvia és Pap Gitka távozása nem meglepő, mindkettő Gerkens embere volt, az új pénzügyi igazgató Bíró Anikó (Kirády Attilához hasonlóan) viszont a TV2 igazgatótanácsát vezető Vaszily Miklós munkatársa volt az origós napokban. Itt még nemigen áll meg az úthenger, Fischer Gábor programigazgató pozíciója is bizonytalan, illetve Dobsi Adrienn kommunikációs vezetőé is, mert a TV2 mai közleménye szerint új igazgatóságot hoztak létre Kovács Gergely vezetésével, aki

adminisztrációs és üzletfejlesztési igazgatóként segíti majd a cég munkáját a kommunikáció, marketing, illetve a digitális területeken.

Azaz, ha ő lesz a kommunikációs igazgató, azon az osztályon is átszervezik a dolgokat.