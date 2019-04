Kifente a kést a Disney, amivel megölné a Netflixet

Vadonatúj Marvel-produkciókkal, Star Wars-filmekkel és sorozatokkal, kismillió családi mozival és rohamosan bővülő exkluzív tartalommal robban be a streamingpiacra a már tavaly óta belengetett Disney+, a világ jelenleg legnagyobb médiacégének Netflix-gyilkosnak szánt szolgáltatása. Ráadásul 7 dolláros (kb. 2000 forintos) havidíjért, ami közel a fele annak, amit egyértelműen legnagyobb riválisuk elkér a portékáért. Hozzánk 2020 negyedik negyedévében érkezhet.

A tegnapi bejelentést megelőzte egy kisebb, a szaksajtóban elhintett hír, amivel a Disney a hangulatot tesztelhette úgy, hogy szaftosabb infót nem közöltek a Plusról. Ennek alapján a Disney nem a Netflix-utat járja majd be, és a nyitásnál máris lesz mindenféle tartalmuk a valóságshow-któl a dokumentumsorozatokon át a már létező franchise-ok kísérőműsoraiig, és persze mellettük nem hiányozhat a hagyományos sorozat- és filmkínálat. Számszerűen nézve az idén novemberi induláskor a Disney+ az előfizetőknek

7500 tévésorozat-epizódot,

25 saját gyártású, új sorozatot,

10 saját gyártású, új fimet,

400 filmből álló archívumot,

A Simpson család mind a harminc évadát

és 100 kurrens fimet kínál majd.

Összehasonlítva

a Netflix (1569 sorozat és 4010 film),

az Amazon (2333 sorozat, 18 405 film)

és a Hulu (3800 sorozat, 6700 film)

kínálatával, a Disney+ elég szegényes archívumból válogathat, de mivel a Hulu nagyjából az övék, így nincs okuk az aggodalomra, ráadásul

amint a jelenleg érvényes szerződéseik lejárnak, aki Fox- és Disney-tartalmat akar majd, kénytelen lesz hozzájuk fordulni.

A Star Wars Celebration nevű eseménysorozaton tegnap bemutatott streamigplatformot többféle konstrukcióban árulják majd: magában, illetve összecsomagolva a cég többi, hasonló szolgáltatásaival, azaz az ESPN sportstreaminggel és a Huluval. Utóbbi azt is jelenti, hogy a cég végre hajlandó kilépni Észak-Amerikából, és a Hulu is rászabadul a világra.

A bevezetés többlépcsős lesz, az elsőben Észak-Amerika mellett Nyugat-Európa és a Távol-Kelet kapja meg a Disney+-t (2020 eleje), a következőben Kelet-Európa és Latin-Amerika következik (2020 vége), azaz jövő karácsonyra már nálunk is tuti lesz Disney+ a lapostévében.

Ha a Disney-nek van egy csepp esze, akkor tanul a Netflix hibájából, és csak magyar feliratos vagy szinkronos tartalmakkal indulnak el itthon.

A kontentot magát a mai elvárásoknak megfelelően a weben, okostévén, mobilon, tableten, konzolon és tán még okoshűtőn is fogyaszthatjuk majd, lesz HD és 4K opció, Dolby hang stb. A felületről túl sokat nem árultak el, a más szolgáltatóknál már megszokott ajánlórendszer és okos algoritmus itt is megvan, amit a Disney-főnök Bob Iger ehhez még hozzátett, hogy biztosan lehet majd a cég égisze alatt működő franchise-okra és stúdiókra szűrni (pl. Marvel vagy Star Wars), és az epizódokat le is lehet majd tölteni.

Az ilyen mulatság pénzbe kerül, különösen az elején, így a Disney nagyon óvatosan 2024-ig nem nagyon vár igazi megtérülést a Plustól, de akkorra világszerte 90 millió előfizetővel számolnak (a Netflix most 150 millión áll). A gyártásra és tartalomfejlesztésre éves szinten 1-2 milliárd dollárt akarnak költeni az első években, majd 2024-től, amikorra 50 saját gyártású, exkluzív tartalommal szeretnének bírni,

a 2,5-3 milliárdos költést célozzák be, ami ahhoz képest, hogy a Netflix a 2017-es 8,9 milliárdos költés után tavaly 12 milliárd dollárt szánt a tartalomra, az Amazon pedig 4,5 milliárdot, elég karcsúnak tűnik.

A szolgáltatást persze nem a statisztika, hanem a tartalom adja el. A Disney 2019-es filmjeitől kezdve semmi nem eladó a konkurenciának, náluk lesz a Marvel Kapitány, a Toy Story 4, az Aladdin, a Dumbo, Az oroszlánkirály, a Bosszúállók: Végjáték és a Star Wars IX is. Amikor a többi filmjük jogai visszaszállnak rájuk, természetesen csak náluk lehet majd látni Disney családi mozikat. A korábban bejelentett és most kihirdetett tartalmak közül ezek a legérdekesebbek:

The Mandalorian – időben A Jedi visszatér után játszódó Star Wars-sorozat Pedro Pascal főszereplésével

– időben A Jedi visszatér után játszódó Star Wars-sorozat Pedro Pascal főszereplésével Előzménysorozat a Zsivány Egyes elé – a Star Wars Univerzumban játszódó, kémes sci-fi Diego Lunával és Alan Tudykkal

– a Star Wars Univerzumban játszódó, kémes sci-fi Diego Lunával és Alan Tudykkal A klónok háborúja következő évada

következő évada Monsters at Work – A Szörny Rt. animációs sorozatspinoffja

– A Szörny Rt. animációs sorozatspinoffja Loki – Marvel-sorozat Tom Hiddlestonnal

– Marvel-sorozat Tom Hiddlestonnal WandaVision – Marvel-sorozat Elizabeth Olsennel és Paul Bettanyvel

– Marvel-sorozat Elizabeth Olsennel és Paul Bettanyvel The Falcon and the Winter Soldier – Marvel-sorozat Anthony Mackie és Sebastian Stan főszereplésével

– Marvel-sorozat Anthony Mackie és Sebastian Stan főszereplésével Scarlet Witch – Marvel-sorozat Elizabeth Olsennel

– Marvel-sorozat Elizabeth Olsennel Hawkeye – Marvel-sorozat Jeremy Rennerrel

– Marvel-sorozat Jeremy Rennerrel Encore! – Kristen Bell zenés műsora, amiben gimis musical-előadásokat támasztanak fel az eredeti szereplőkkel – 20 évvel később

– Kristen Bell zenés műsora, amiben gimis musical-előadásokat támasztanak fel az eredeti szereplőkkel – 20 évvel később The World According to Jeff Goldblum – dokumentumsorozat Jeff Goldblummal, amiben a világra csodálkozhatunk majd rá

Ez eddig elég egysíkú, és a jövőbeli tervek sem ígérnek markáns változást. A Disney+ családbarát streamingcsatorna lesz, a cég keményebb tartalmai (Alien, Deadpool stb.) a Hulura mennek át. A Disney–Fox-tartalmak elvesztése a konkurenciát elég érzékenyen fogja érinteni, különösen a gyerekfilmek és rajzfilmsorozatok, hiszen ha ezt a gyerek kiköveteli a szülőből, akkor a többi streamingelőfizetésből valamelyik igencsak hullani fog. Hogy melyik, az meghatározhatja az online tartalomfogyasztás jövőjét.