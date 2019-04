Taroltak a Trump botrányait feltáró írások a 2019-es Pulitzer-átadón

A New York Times három Plutizer-díjat kapott, míg a Wall Street Journal egyet, a kiemelt közszolgálati újságírásért járó magas rangú díjat.

A New York Times és a Wall Street Journal is Donald Trump amerikai elnök körüli botrányok feltárásáért kapta a díjat. A New York Times egyik díját azért kapta, amiért felgöngyölítette, hogy a magát önerőből felépülő jelenségként meghatározó elnök valójában örökölte 400 millió dolláros vagyonát,amire úgy tettek korábban szert, hogy a jelenlegi amerikai elnök segített nekik elcsalni ezt az összeget.

A Wall Street Journal pedig Michael Cohen ügyét tárta fel, aki 130 ezer dollárt fzetett a 2016-os választás felvezetésénél, hogy elhallgattassa Stormy Daniels pornószínésznőt, akinek viszonya volt Donald Trumppal.

A Pulitzer-díjat Joseph Pulitzer, magyar születésű újságíró, lapkiadó alapította, és az első díjakat 1917-ben adták át. A közszolgálati újságírásért járó díjazottak arany medált kapnak, a többi kategóriában kitüntetettek pedig 15 ezer dollárt kapnak munkájuk elismeréseként. A közszolgálati fődíjat idén a South Florida Sun Sentinel kapta. A Stoneman Douglas iskolában történt lövöldözést követő elemzéseik, nagyban hozzájárultak a széleskörű diskurzushoz, és ezáltal a helyi fegyverkezéssel kapcsolat szabályozás módosításához is.