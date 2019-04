A Trónok harcában megkezdődött a végjáték

Ez itt a Trónok harca utolsó évadának kibeszélője. Itt fogjuk elemeire bontani mindig az új részeket, elspoilerezni mindent a könyvektől a sorozaton át az utolsó apró infómorzsáig. Szóval aki nem akarja lelőni magának a poént, az ne olvasson innen tovább. Aki viszont örömmel olvas utána minden Trónok harca-epizódnak, azt szívesen látjuk a 8. évad 1. részének a kibeszélőjében.

Ha valaki lusta lenne végigolvasni, és csak a spoilerek érdeklik:

Megérkezik Jon és Daenerys Deresbe, ahol kiderül, hogy nem mindenki örül feltétlenül annak, hogy Észak királya fejet hajtott egy Targaryen előtt.

Cersei és Euron Greyjoy összejönnek.

Jon megtudja, hogy kik is valójában a szülei nem sokkal azután, hogy megüli az egyik sárkányt.

Gendry elkezd sárkányüvegből fegyvereket gyártani.

A Mások lemészárolják az egyik Stark-szövetségest.

Régen látott barátok és ellenségek

Ahogyan az várható volt, majdnem mindenki megérkezett Deresbe, ahova végre bevonul Havas Jon és Daenerys Targaryen. Minden hasonlóan történik, mint a legeslegelső részben, amikor Robert király tiszteletét tette Északon. Látjuk a királyi pár bevonulását, csak most hó borítja az egész vidéket, és a dothraki horda, a makulátlanok, meg ki tudja még kik érkeznek meg Deresbe, ahol az emberek bizalmatlanul figyelik az idegen népséget. Jon és Dany kíséretében ott van még:

Gendry, Sandor Clegane, Tyrion, Varys, Jorah Mormont, Davos, a Hagymalovag, Szürke Féreg és Missandei, illetve Daenerys két sárkánya. Később Deresbe érkezik Jaime Lannister és Samwell Tarly is.

Daenerys úgy érkezik meg Észak fővárosába, mint egy sokat látott, magabiztos hódító, aki azonnal vörös szőnyeget akar látni a lábai előtt. Sárkányait hagyja szabadon repkedni a rémült helyiek feje volt, és még mosolyog is azon, ha valaki a környezetében megijed. Kissé furcsa is, hogy Danny ennyire lekezelően érkezik meg Jon szülőföldjére.

A nyitójelenet aztán átkapcsol gyorsan a lényegi történésekre. Sansa kiakad azon, hogy Jon fejet hajtott Daenerys előtt, és a katonai segítségéért cserébe behódolt egy idegen úrnőnek úgy, hogy nemrég még a független Észak királyának kiáltották ki a helyi urak. Mindent elmond ez a kép arról, hogy honnan hová jutott a sorozat. A birodalom befolyásos emberei és uralkodói azok, akik az első évadban még csak a nagyobb politikai játékosok gyermekei, puszta mellékszereplők voltak. Most pedig:

Ha megnézzük, egészen durva visszagondolni, hol tartunk most. Az asztalnál három Stark ül, egyikük valami jövőbe látó misztikus figura lett, másikuk túlélt minden politikai játszmát, és ma Észak úrnője, harmadik pedig egy sárkánykirálynővel a karján, falon túli vadakkal kiegyezve, a Fal védelmezőjeként vezeti Északot. Daenerys az első évadban még csak valuta volt ahhoz, hogy a Targaryenek újra trónra kerülhessenek, most pedig a fél világ a lábai előtt hever. Tyrion pedig egy iszákos törpe volt, akit megvetett két elegáns ikertestvére, most meg az új uralkodó kezeként készül megmenteni Westerost. Öt elátkozott karakter végre a csúcsra ért az utolsó évadra.

A politikai mechaizmusban már most akadályt jelenthet, hogy Danny és Sansa láthatóan nem szimpatizálnak egymással így elsőre, és Sansa később joggal vonja felelősségre Jont:

Csak azért hajtottál fejet neki, mert szerelmes vagy, vagy tényleg az ország érdekében?

A kisebb vitatkozás után (hogy például honnan a fenéből fognak egy ekkora hadsereget plusz két sárkányt etetni, teszi fel a praktikus kérdést Sansa) aztán visszatér a sorozat ahhoz, amire az első részben számítani lehetett. A nagy találkozásokhoz:

Tyrion és Sansa Joffrey borzalmas esküvője (A lila nász) óta nem látták egymást.

Arya és Jon az első évadban beszéltek utoljára, ahogy Bran és Jon is.

Theon és Yara Greyjoy újra találkoznak.

Sandor és Arya is váltanak pár nem túl kedves szót egymással.

Az epizód végén Jaime és Bran távolról néznek farkasszemet évekkel azután, hogy a Királyölő megnyomorította az ifjú Starkot.

Király a buli Királyvárban

Miközben majdnem minden fontos szereplő Északra, vagy még távolabbra tart, Királyvárban Cersei uralkodik a birodalom romjain új párjával, Euron Greyjoyjal. Euron későn érkezett a buliba, de legalább stílusosan több ezer hajóval, vagyis a Vasflottával, ráadásul csatlakozott hozzájuk az Arany Kompánia is. Itt pedig álljunk is meg egy pillanatra.

Az Arany Kompánia a könyvekben a Szabad Városok (Essos kilenc nagy városállama, köztük Braavos, Tyrosh és Pentos) legnagyobb zsoldoshadserege, amelynek méretét és ütőerejét akkorára teszik, amellyel háborúkat tud eldönteni.

Mi az az Arany Kompánia? Húszezer gyalogos, lovas, sőt harci elefánt alkotja az Arany Kompániát, ráadásul a történetük sem akármilyen. Még bőven a Targaryenek uralkodtak Westerosban, amikor kitörtek a Blackfyre-lázadások. IV. Aegon Targaryen halála előtt nem sokkal fogta magát, és legalizálta az összes fattyú gyermekét, ezzel jogot adva nekik, hogy örökösei lehessenek. Ez lett a Blackfyre ház, egy kadétdinasztia a Targaryen házból. A Blackfiyre-ök évtizedeken át lázadoztak a főági Targaryenek ellen, de soha nem sikerült megszerezniük trónt, és a végső bukás után a Blackfyre-ök és támogatóik Essos szabad városaiba menekültek. Ilyen volt Folyami Aegon is, IV. Aegon sokadik fattya, aki többedmagával megalapította az Arany Kompániát a saját túlélésük és annak érdekében, hogy egyszer még visszatérjenek Westerosba. Az ilyen próbálkozásaik rendre megbuktak, cserébe a másik kontinens legkomolyabb magánhadseregévé nőtték ki magukat, ahol az utánpótlást a korábbi westerosi lázadók leszármazottai adták. Érdekesség, hogy a negyedik évadban Davos is javasolta Stannisnek a Kompánia felbérelését, de Stannis elutasította. Szintén érdekesség még, hogy Daenerys előtt Jorah Mormont is zsoldos volt a Kompániában. Az Arany Kompániának van még egy ennél is mélyebben gyökerező, elég fontos történetszála a könyvekben, amelyet teljesen kihagytak a sorozatból.

Cersei legnagyobb csalódására az Arany Kompánia nem küldte el minden erejét, hiányoznak a harci elefántok, a flottájuk nagysága sem eget rengető, láthatóan többre számított a királynő.

A Királyvárban ezúttal kevesebb dolog történik. Cerseinek szólnak, hogy Északon áttörtek a halottak, aki erre annyit válaszol, hogy helyes. Euron viszont szexelni akar, ezért addig rágja Cersei fülét, ameddig meg nem kapja, amit akar. Cersei pedig úgy tesz, mintha kedvelné a félőrült Greyjoyt, de valószínűleg az első adandó alkalommal hátba döfi majd, ha ez az érdeke. És persze azt se feledjük, hogy Cersei gyereket vár, valószínűleg nem mástól, mint Jaime-től, ami tovább bonyolíthatja a helyzetet úgy, hogy ikertestvére közben átállt.

És itt érünk el az évadnyitó első komolyabb fejvakarós jelenetéhez is. Yara Greyjoyt ugyebár elrabolta az előző évadban a másik bátyja, Euron, de kizárólag azért, hogy ebben az epizódban fejre tökéletesen célzó katonákkal mentse ki a fogságból Theon. Theon, aki a sunyi árulóból szolgasorsú eunuch lett, aztán pedig visszanyerte a becsületét, most annyira szeretne pontot tenni a pályaíve végére, hogy Yara megmentése után azonnal Észak segítségére sietne. Az már más kérdés, hogy a Vasflotta nagy része Euronnál van, de biztos számít majd az is, hogy Theon megérkezik pár hajóval Északra valamikor.

Nem csak Theon karakterfejlődése érkezhet a végpontjához, hanem Bronné is. Bronn Tyrion ivópartneréből lett az opportunista zsoldos sztereotípiája, és most válaszút elé állították: megöli egykori barátját, és végre valódi nemes lehet, vagy valamilyen módon elkerüli, hogy végezzen vele. Mindenesetre mindehhez kapott egy nyílpuskát, ami elég szép utalás arra, hogyan akar Cersei bosszút állni apja haláláért. És ennél a résznél az is kiderült, hogy kacsa volt, miszerint nem lesz szex és meztelenkedés az utolsó évadban.

Gendry, a csodalakatos

Ahogy arra számítani lehetett, a sorozatban kissé funkcióját vesztett Gendry központi feladatot kapott az utolsó évadra. Neki lett a feladata, hogy a Sárkánykőn kibányászott sárkányüvegből fegyvereket gyártson, amivel képesek felvenni a harcot a Másokkal. Ahogyan a rész elején a tárgyalásnál, úgy itt is volt egy sokatmondó pillanat pár fontosabb karakter között. Deresben Varys, Davos és Tyrion értekeznek arról, hogy milyen uralkodó lehet majd Jon és Danny, és hármójukat látva szintén kirajzolódik a közös sors: Varys egyszerű eunuchként hosszú éveken át dolgozott a mindenkori uralkodók titokmestereként, Davos egyszerű csempészből lett a Baratheon ház jobbkeze, Tyrion pedig iszákos, lenézett, száműzött törpéből a birodalom főminisztere. És most mindhárman azt tudják mondani, hogy itt van az új uralkodók ideje.

Ezután végleg bebizonyosodott, hogy Havas Jon született Targaryen. Nem csak azért, mert a rész végén ezt a szemébe mondja Sam, hanem azért is, mert különösebb gond nélkül meg tudja ülni Danny egyik sárkányát. A Trónok harca világában a sárkányok megérzik valakiben a Targaryen-vért. Itt érdemes azt is kiemelni, hogy mennyire csodálatos az a jelenet, amikor ketten lovagolnak a sárkányokon. Jó, itt-ott leesik az a CGI-szörnyeteg a képernyőről, de néhol konkrétan nagyjátékfilm szinten van, ahogy berepülik a havas északot.

Miért van minden valíriai acélfegyver Északon? Apró, de annál érdekesebb részlet, hogy az évadnyitóra gyakorlatilag az összes valíriai acélból készült fegyvert elért Északra. A Tarlyk kardját ugyebár Sam lopta el korábban, a Starkok kardját pedig Tywin Lannister olvasztotta be, hogy abból kettő másikat kovácsoltasson. Az egyik Tarth-i Brienne-nél van, amit maga Jaime adott neki, a másik pedig Jaime-hez került azután, hogy Joffrey meghalt. A Mormontok családi fegyverét az Öreg Medve adta még a Falon Havas Jonnak. A valíriai tőr is északon van, amit még Kisujj lopott el Ned Starktól, majd küldött ajándékba később Bran Starknak. Mivel Bran nem tudja használni, a tőr most Aryánál van. Arra egyelőre még a könyvek sem utalnak, hogy milyen szerepe lehet a Mások ellen ezeknek a fegyvereknek, de az biztos plusz pontot ér, hogy annak idején sárkánytűzben kovácsolták ezeket mágia segítségével.

Az egyik legszomorúbb jelenet viszont vitán felül az, amikor Sam megtudja Dannytől, hogy a királynő kivégezte az apját és bátyját, amiért nem voltak hajlandóak fejet hajtani előtte. Érthető módon ez rettentően megviseli Samet, akit voltaképpen ez a részlet (és Bran) bátorít fel arra, hogy elárulja Jonnak, ő a valódi trónörökös. Sam régi szövetségese és barátja Jonnak, és komoly gondot okozhat a jövőben, hogy családja kivégzése miatt Sam érezhetően nem támogatja Danny uralkodását.

Mindenesetre szinte biztos, hogy az egész történetet megváltoztatja majd, ha Daenerys szembesül vele, hogy nem ő az istenek által is trónra szánt új Targaryen-uralkodó, hanem Havas Jon.

Az epizód végén az is kiderül, hogy a Mások - szintén az első részhez hasonlóan - a szegény Umber-örököst konkrétan felszögelték saját várkastélya dísztermének a falára. Ahogyan annak idején az első részben, a Mások most is feldarabolt embermaradványokból hagytak spirális formájú üzenetet, hogy aztán a felszögelt gyermek a Másokra jellemző kék szemmel éledjen újra. Nagy kérdés, hogy mit akartak ezzel üzenni, mindenesetre elég látványos volt, ahogy Beric a lángoló kardját belevágta a sikító gyerekbe. De legalább az is kiderült, hogy a Falat ért támadást túlélte többek között Edd és Tormund is.

Az üzenet egyértelmű:

a Mások és Deres között már csak az umberek voltak, és nekik ezennel végük. A holtak gyorsan közelednek.

Az utolsó jelenet ennél egy fokkal misztikusabb lett, mert végre találkozott Bran a saját bevallása szerint már várt "régi barátjával", aki nem más, mint Jaime Lannister. Eszerint Bran már emlékszik arra, hogy miatta nem tud járni, Jaime-nek meg szembe kell néznie régi önmagával. Már csak az a kérdés, hogy a Háromszemű Holló milyen szerepet szánt a Királyölőnek a végjátékban.

Pár apróbb részlet, amelynek később még szerepe lehet:

Cersei terhessége. Ki az apa? Mi lesz a célja vele Cerseinek? Hogyan befolyásolhatja ez ő és Jaime kapcsolatát?

Daenerys sárkányai alig esznek és nem érzik jól magukat északon.

Jon megtudja, hogy ő Lyanna Stark és Rhaegar Targaryen fia, vagyis a jogos trónörökös Daenerys előtt. Ez alapjaiban írja át a kettejük közti hatalmi és érzelmi viszonyt.

Sandor Clegane kap egy hatalmas sárkányüvegfejszét Gendrytől, ami pont alkalmas lehet arra, hogy valaki megölhessen egy nagyobb darab élőhalottat, mint Gregor, a Hegy, vagyis Sandor testvére és ősellensége.

Jól láttuk, hogy Arya és Gendry flörtölnek egymással? Csak mert nagyon kell még az is, hogy a Stark ház egyik utolsó túlélője a jövőben a Baratheon ház fattyával szűrje össze a levet. Mindenesetre Arya apró kis kardja, Tű már nem lesz sokáig, és kap Gendrytől egy rendes sárkányüvegfegyvert.

Egyes északi családok nem hajlandóan Daenerys mögé beállni, kizárólag Havas Jont mint Észak Királyát támogatnák. Ez a probléma valószínűleg akkor oldódik meg, ha Jon is rendezi magában, mit jelent, hogy ő a hivatalos trónörökös.

Mi történik Brannal? Azt már tudjuk, hogy belelát a jövőbe, de most az is kiderült, hogy Bran Stark, mint személy már nem képezi a saját részét. Meera Reed is arról beszélt, hogy Bran voltaképpen meghalt abban a jégbarlangban, ahol a Háromszemű Hollóval találkozott. Elég sok teória van arról, hogy ki lehet Bran valójában, itt például az összes népszerűbb össze van szedve attól kezdve, hogy Bran valójában az a Bran Stark, aki a Falat építette, vagy hogy Bran valójában maga az Éjkirály. A mostani rész után erre nem lehet még egyértelmű választ adni.

Ahogyan a Thrillist cikke rámutat, a Mások által "rajzolt" spirál folyamatosan visszatérő motívuma a sorozatnak. Az első részben a vadak testrészeiből rajzolták ki, a harmadik évadban lótetemekből alkotott spirált látott Havas Jon. De ami a legfontosabb, hogy a hatodik évadban, amikor a Háromszemű Holló visszavisz minket az időben, láthatjuk, hogy az erdő gyermekei megalkotják a legelső Mást. A helyszínen a kövek spirált alkotnak, majd később a hófödte táj is kiadja a spirált. Hasonló spirál volt látható a Sárkánykő alatti barlangrajzokon is, amelyek elmesélték, hogyan fogtak össze az Elsők és az erdő gyermekei, hogy legyőzzék a Másokat. Vagyis a Mások a spirállal egyértelműen a megalkotásuk pillanatára utalnak. És azt se felejtsük el, hogy a spirálnak pont annyi karja van, ahány királyság megtalálható Westerosban.

