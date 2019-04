A Kúria szerint is jogszabályt sértett a csak a Fideszről tudósító TV2

A Kúria is megerősítette, hogy jogszabálysértést követett el a TV2, amikor csak arról számolt be, hogy a Fidesz-KDNP leadta az ajánlásokat az EP-választás előtt, arról nem, hogy velük együtt a Jobbik és a Momentum is megtette ezt - vette észre a testület határozatát a Hvg.hu.

Korábban ugyanebben az ügyben már a Nemzeti Választási Bizottság is megállapította, hogy a TV2 megsértette az esélyegyenlőség szabályait, de a csatorna ezt a döntést nem akarta elfogadni, felülvizsgálatot kértek a Kúriától. De a testület kimondta: a felülvizsgálati kérelem nem alapos, és mindenben igaza volt az NVB-nek.

A TV2, amikor az első három párt leadta az aláírásokat az EP-választás előtt, csak arról adott hírt, hogy a Fidesz-KDNP tette meg ezt elsőként. Egy magánszemély ez után fordult a Nemzeti Választási Bizottsághoz azzal, hogy a Jobbik és a Momentum ugyanekkor adta le az aláírásait, mégis kimaradtak a hírből. Az NVB ezt indokoltnak találta, bírságot viszont nem szabott ki, mert nem volt ismétlődő a jogsértés.

A TV2 azért kért felülvizsgálatot Kúriától, mert szerintük a fontos hír az volt, hogy a Fidesz adta le elsőnek az ajánlásokat, annak nincs hírértéke, hogy ki volt a második-harmadik. (Egyébként elsőként a Jobbik adta le az aláírásokat, a Fidesz csak második volt, de ennek az Országos Választási Bizottság szerint sincs jelentősége, a törvény szerint az ugyanaznap történt leadás egyidejűnek számít.)

A Kúria azt is hozzátette a megerősítő ítélethez: ha a műsor nyilvánvalóan megsérti az esélyegyenlőség alapelvét, akkor nem lehet a szerkesztői szabadságra hivatkozni.

A TV2 mindazonáltal nem lehet nagyon meglepve a mostani ítéleten, mert megszokhatták már, hogy teljesen nyílt, leplezni sem próbált kiállásuk a Fidesz mellett büntetéseket szül. Kaptak már bírságot azért, mert a műsorvezetők kampányoltak a Fidesz mellett, amit szintén megerősített a Kúria is, de kaptak hatmilliós bírságot a választások előtt azért is, mert csak fideszeseket hívtak meg a Mokkába.