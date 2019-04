Előfizetéses online lapot indítana a Mediaworks egykori munkatársa

Porcsin Zsolt is egyike volt azoknak, akinek 2016-ban a Mediaworks strukturális átalakításakor kellett távoznia. A Szabad Pécs információi szerint a Hajdú-bihari Napló egykori főszerkesztője, a Heves Megyei Hírlap volt felelős szerkesztője nem hagyta el a szakmát, hónapok óta dolgozik egy új online lap elindításán.

A Debrecinernek egyelőre csak Facebook-oldala van, az újság csak akkor indul el, ha összejön a szükséges számú előfizető. Egyhavi előfizetés 1000 forintba kerül, egy fél év 6000 forint, egy év pedig 12 000 forint, és ahogyan a bemutatkozó szövegükben írták, erre azért van szükség, mert így tudják „garantálni, hogy az újságíró és a szerkesztő munkájába ne szólhasson bele más, csak az olvasó”. A mottó pedig így hangozna:

Nem csak jó hírek cívisföldről.

Magyarországon az online előfizetéses modell nem annyira elterjedt, más országokban annál inkább, az Egyesült Államokban több nagy napilap is felfedezte az ebben rejlő lehetőségeket, a The New York Times például több mint 600 millió dollárt keresett a digitális előfizetésekből, és így nem tűnik annyira elérhetetlennek a céljuk, miszerint 2020-ra 800 milliót keressenek a digitális kiadással.