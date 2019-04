A Puskás Akadémiáról igazolt műsorvezetőt a Mokka

Május 6-tól, azaz jövő hétfőtől, új taggal bővül a TV2 Mokka című műsorának csapata: a reggeli adás új műsorvezetője Takács Bence lesz, akit Istenes László mellett lehet majd a képernyőn látni.

Takács Bence "2004-ben a Duna TV sportriportereként kezdte televíziós pályafutását, az elmúlt 10 évben pedig főként az Echo TV és MTVA műsoraiban láthattuk", áll a hírt beharangozó közleményben. Arról nem írnak, hogy Takács korábban a felcsúti Puskás Akadémia kommunikációs igazgatója, illetve a Fővárosi Törvényszék kommunikációs tanácsadója is volt.

Az Átlátszó épp a múlt héten írta meg Takács Bencéről, hogy már nem dolgozik a Fővárosi Törvényszéken. A cikk szerint Takács a tanulmányai szerint testnevelő-egészségtan tanár és előadóművész, kommunikációs végzettséggel nem rendelkezik. A legenda szerint 2017-ben a kötcsei Polgári Pikniken ő ajánlotta fel az elhíresült zöld színű ingjét Orbán Viktornak, miután a miniszterelnök lepörköltezte azt.

A TV2 közleménye azt is megjegyzi: "Az új páros izgalmas tematikával is készül a nézőknek többek között női dolgokról, amikhez férfi szemmel közelítenek. Takács Bence a kétgyermekes apuka könnyedebb oldalát is megmutathatja, és már most látszik, hogy gyorsan megtalálta a közös hangot műsorvezetőtársával. Legalábbis, ami a gyerekek kérdését illeti, de egyéb témákban heves vitákra és vitriolos beszélgetésekre is számíthatunk a két műsorvezető szókimondó stílusából, és vérmérsékletéből adódóan."