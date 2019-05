Tavaly már 1,68 milliárd forintos nyereséget termelt a TV2

A hvg.hu számolt be először arról, hogy a TV2 a tavaly évben hosszú idő (2013) óta először nyereséget termelt, 1,68 milliárd forint értékben. Ezt azon a közgyűlésen jelentették be, amin Dirk Gerkens távozását és Tima János, Alcsútdoboz Mészáros-közeli alpolgármesterét is bejegyezték.

A számok egyébként így néznek ki:

35 milliárd forint eszközök/tőke és forrás összesen

6,1 milliárd forint saját tőke

1,686 milliárd forint adózás utáni eredmény

Az április 11-i közgyűlésen még ilyen volt a TV2 igazgatótanácsa:

Kertész Tamás, Mészáros egyik ügyvédje

Czira Szabolcs, egykori MSZMP-csinovnyikból lett fideszes csinovnyik

Samuel R. Falconello, Vajna korábbi üzlettársa, stróman

Barna Zsolt, az OTP általános, Mészáros közeli vezérigazgató-helyettese,

Horváth Balázs, Habony–Rogán-tengelyen mozgatott ügyvéd

Rákosi Tamás, az IKO-műsorgyártó feje, a TV2 kisebbségi részvényeinek valószínűsíthető tulajdonosa

Tima János, haver

Azért "még", mert Rákosi Tamás kivásárlása csak idő kérdése.

A TV2 nyeresége vélhetően a 14 csatornából álló portfólióért fizetett terjesztési díjak, az állami reklámköltés és az Atmedia sales house eladásában fialó reklámpercekből származik, de a G7.hu mai írásában így is érdekesnek tartja, hogy az a tévé, ami az elmúlt években vért izzadva sem tudott nyereséges lenni (2017-ben kétmilliárd forintos veszteségük volt, azt megelőzően, 2016-ban 7 milliárdnál is több, 2013 és 2017 között összesen 15,3 milliárd forintnyi veszteséget hoztak össze), hogy tudott három év alatt talpra állni.

Az állami reklámköltés mértéke a TV2-nél elképesztően magas lett 2018-ra: 28,8 milliárd forintra ment fel a 2012-es 2,7 milliárdról - akkor mondjuk még nem fideszes volt a tévé.

A 28,8 milliárd rengeteg, hetvenszer annyi, mint amennyit az RTL csoportnál költött a kormány tavaly,

márpedig ez felvet egy olyan kérdést is, hogy az állami vagyonnal sáfárkodók milyen alapon nem a piacvezető, azaz potenciálisan a legtöbb emberhez eljutó tévén reklámoztak sokat, és vajon ennek mi köze van az ún. hűtlen kezeléshez (Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el) de mit értünk mi a lovakhoz.

Ja, és a mai napig nem tudjuk, ki a TV2 valós tulajdonosa.