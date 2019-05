Louis C.K. szerzői jogokkal védi magát, hogy megelőzze a feljelentéseket

A híres-hírhedt humorista ismét színpadra lép, és most szerzői jogi nyilatkozattal próbálja megvédeni műsorát a további feljelentések, illetve botrányok ellen, írja a Consequence of Sound.

C.K. nevével már találkozhatott például tavaly az Indexen, amikor arról írtunk, hogy elismerte, nők előtt maszturbált, de ez csak "egy rossz korszak volt az életében ". Az eset miatt Your Daddy című filmjét is visszamondták, valamint a Netflix és az FX Productions is kirúgta, az HBO Go pedig törölte korábbi műsorait. A humorista ezután azzal vált botrányossá, amikor a a parklandi túlélők kapcsán azt mondta, hogy ők nem lesznek izgalmasak attól, hogy "elmentek a suliba, ahol gyerekeket lelőttek".

Azóta újra felléphet, a fogadó klubok pedig, ahol C.K.-nek előadása lesz, sorra posztolják első sorban a jeggyel rendelkezőknek címezve Twitteren a nyilatkozatot. Eszerint Louis C.K.-t illeti minden jog az elhangzott anyagokért, azokat lemásolni, publikálni, lefordítani, bármilyen módon és formában megjeleníteni és használni tilos, jogi következményeket von maga után. A jogsértéshez külön kiemelik, semmilyen mostani vagy későbbi technológia nem vehető igénybe, C.K. bármilyen megnyilvánulása csak írásos engedéllyel használható.

Ezzel pedig C.K. lényegében megtiltja bárminek az idézését, amit ő kimond. Egyesek szerint C.K. ezt iróniából kérte, a másik oldalról pedig habár látják a szerzői jogi logikát, hiszen egy humorista előadásában fontos, hogy ne tudódjanak ki a viccek, ellenben C.K. visszatérésével nem ért egyet. Utóbbi mellett áll ki többek között a szintén humorista Laurie Kilmartin is.