Trónok harca 4: Ebből már nem lehet jól kijönni

Ez itt a Trónok harca utolsó évadának kibeszélője. Itt fogjuk elemeire bontani mindig az új részeket, mindent a könyvektől a sorozaton át az utolsó apró infómorzsáig. Szóval aki nem akarja lelőni magának a poént, az ne olvasson innen tovább. Aki viszont örömmel olvas utána minden Trónok harca-epizódnak, azt szívesen látjuk a 8. évad 4 . részének a kibeszélőjében.

Ha valakit nem érdekel az okoskodás meg a részletek, csak a lényeg, annak röviden Az utolsó Starkok című epizód cselekménye:

Daenerys elindul Királyvár felé a seregeivel, pedig ezt mind a Starkok, mint a tanácsadói ellenzik

Jon/Aegon elmondja Sansának és Aryának, hogy kicsoda valójában, pedig Daenerys arra kéri, hogy temesse el magában ezt a titkot

Euron és a flottája rajtaüt Daenerys hajóin, elfogják Missandei-t és a szupernyílpuskáikkal megölik az egyik sárkányt is

Tyrion és Varys is megtudja, hogy kicsoda valójában Jon Snow, és elkezdenek azon gondolkozni, hogy tényleg az egyre önfejűbbé váló sárkánykirálynő-e a legjobb opció a Vastrónra

Daenerys egy maroknyi katonával a Királyvárhoz vonul, hogy megadásra szólítsa fel Cerseit, válaszul a Hegy kivégzi a foglyul ejtett Missandeit

Eljött a negyedik, az egyik főszereplő által shakespeare-inek ígért rész. A Hosszú éjszaka nagy csatája után várható volt, hogy egy csendes megemlékezéssel és talpraállással kezdődik Az utolsó Starkok című epizód. Jon egy beszédet tart, ami arról szól, hogy a világ soha nem lehet elég hálás azoknak, akik az életüket adták a csatában, majd meggyújtják a holtak alá rakott máglyákat, és a nézők is még egyszer búcsút vehetnek Beric Dondarriontól, Theontól, Eddtől, és a Mormont-ház két tagjától. De külön arról, hogy egy népnek, a dothrakiaknak szinte az összes férfija meghalt a csatában, nem esik valami sok szó.

A vonzás szabályai

Ezután viszont jön az ünnepi vacsora, ahol mindenki leissza magát, de ezen az estén még rengeteg fontos esemény történik: Daenerys kinevezi Gendryt, Robert Baratheon törvénytelen fiát a Baratheon-uradalom, Viharvég urává. Tyrion csendben meg is jegyzi Daenerysnek, hogy okos lépés, ahogyan lekötelezett alattvalókat szerez magának. Gendry pedig rátalál Aryára, és elújságolja neki a hírt, ezután pedig meg is kéri a kezét, legyen ő Viharvég úrnője. De Arya – aki az ünneplés helyett épp magányosan gyakorolta a célbalövést – közli, hogy bármilyen más nő boldog lenne Gendryvel, de ő nem úrnő és nem is akar soha az lenni.

Eközben Brienne, Podrick, Jaime és Tyrion ivós játékot játszik, aminek során Tyrion kiprovokálja Brienne-ből az információt, hogy még szűz. Tormund is megérkezik az asztalhoz, de Brienne inkább elviharzik, Jaime pedig utánamegy a szobájába. Kitöltenek még egy kis bort, majd elmondják egymásnak, hogy egyikük még nem volt lovaggal, a másikuk pedig még egyáltalán senkivel.

Ez reggelre megváltozik.

Daenerys körül elkezdenek gyűlni a fellegek, pedig hol van még az epizód vége! Elsőként szembesül azzal, hogy ő soha nem lesz Westerosban olyan szeretett vezér, mint Jon Snow, akit körberajonganak az ünnepségen, Tormunddal az élen. Majd mikor bemegy Jon szobájába, muszáj folytatniuk a csata miatt abbamaradt beszélgetésüket a Targaryen-örökségről.

Daenerys könyörög Jonnak, hogyha úgysem tart igényt a trónra, ne mondja el senkinek az igazat, és boldogan élhetnének. Jon szerint a testvéreinek muszáj megtudnia a származását, de majd megesketi őket, hogy ezt nem adhatják tovább. Daenerysnek ez nem elég, és otthagyja Jont, aki nem fogadja el az ő feltételeit.

Végül Jon elmondja a testvéreinek az igazat, de az esketés nem ér sokat, mert Sansa szinte egyből elárulja Tyrionnak. Ráadásul olyan köntösben, hogy tud valakit, akinek szintén jogos igénye van a trónra, ráadásul jobb ember Daenerysnél – mert hogy a Sárkánykirálynő nem akar tovább várni, és a fáradt, sérült, megfelezett hadsereggel Királyvárhoz akar vonulni. És habár ezt mind a Stark-lányok, mind Daenerys tanácsadói ellenzik, nincs mit tenni, muszáj mindenkinek útra kelni.

Eközben a még az első részben útjára indított Bronn bejut Deresbe, ahol egy nyílpuskával lepi meg a békésen iszogató és Brienne-ről csevegő Tyriont és Jaime-t. Persze nem öli meg az egykori barátait, hanem hagyja, hogy kivásárolják tőle a fejpénzüket: mivel Cersei Zúgót ígérte nekik a testvérei haláláért cserébe, ők nem tudnak mást tenni, mint felajánlani neki Égikertet – már ha túlélik a háborút.

Búcsú a fegyverektől

A rész közepén egy nagy búcsúzkodás és útrakelés következik, többen is elindulnak Deresből: Sam és Gilly elköszönnek Jontól, és elindulnak – valószínűleg Szarvhegyre, a Tarly-ház földjére, aminek Sam az örököse, miután Dany az egész családját elégette. Tormund visszaviszi a vadakat Északra, Jon pedig elküldi vele Szellemet is, az utolsó megmaradt rémfarkast. Arya és a Véreb szintén Délnek indul: a Vérebnek még van egy befejezetlen ügye a testvérével, Aryának pedig maradt pár ember a Kiket szeretnék megölni?-listáján.

Az északi sereg is útnak indul, Daenerys hajói pedig, fedélzetükön a makulátlanokkal, felettük pedig mindkét túlélő sárkánnyal, már Sárkánykőnél járnak. A hajó gyomrában Tyrion elmondja Varysnak a titkot, hogy kicsoda valójában Jon Snow, mire Varys közli, hogy

amit már nyolc ember tud, az nem titok, hanem információ.

Elkezdenek azon gondolkozni, mi lehetne a legjobb megoldás, elfogadnák-e az emberek, ha a két rokon összeházasodna. Közben az égen egy hatalmas nyíl váratlanul átszúrja Rhaegal, a második sárkány mellkasát. Majd egy újabb nyíl eltalálja szárnyát, egy a nyakát, és a sárkány holtan a vízbe zuhan.

Úszó erőd

A hatalmas, Skorpió nevű nyílpuskánál pedig a mindig jókor jó helyen lévő Euron áll, aki Sárkánykő partjainál rajtaüt Daenerys seregén, mindössze pár hajóval és a rájuk szerelt Skorpiókkal. Szóval több tucatnyi Targaryen-hajót és két sárkányt

MEGLEPETÉSSZERŰEN MEGTÁMAD EGY FLOTTA,

ráadásul egy ellenséges területen, és ha eddig az volt a legnagyobb gondunk, hogy hogyan is lopódzott Arya az Éjkirály mögé, akkor a lesből támadó árbócos mesterlövészhajó egy egészen új minőséget képvisel.

Szóval Rhaegal halott, Daenerys Drogon hátán elmenekül a nyílzápor elől, a Skorpiók pedig a többi hajó felé fordulnak, és ripityára lövik a flottát. Tyrion, Varys és Szürke Féreg (aki ezek szerint páncélban is úgy úszik, mint egy vízipók) kijutnak a partra, de Missandei-t sehol sem találják.

Euron visszatér Királyvárba, és magával viszi a foglyul ejtett lányt. Euron megtudja, hogy Cersei gyereket vár, aki pedig azt hazudja, hogy tőle. Két kimaradt rész után végre újra kapunk egy kis hamisítatlan Cerseit, aki az elmúlt időben elhíresztelte Westerosban, hogy érkezik a trónbitorló, és befogadja a Daenerys sárkánya(i) elől menekülő embereket – de valójában nem az emberek megóvása érdekli, hanem élő pajzsként használná őket, hogy Daenerysnek rengeteg ártatlant kelljen megölnie, ha be akarja venni Királyvárat.

Sárkánykőn Varys és Tyrion megpróbálja meggyőzni Daeneryst, hogy ajánljon alkut Cerseinek, és ígérje meg neki, hogy életben hagyja, ha átadja neki a trónt. Daenerys nagy nehezen megígéri, de csak azért, hogy Cerseit hibáztassák majd az emberek a vérontásért.

Varys egyre kevésbé tartja jó döntésnek, hogy Daeneryst ültessék a trónra. Tyrion továbbra is hisz a királynőjében, Varys viszont elkezdi arról győzködni, hogy talán érdemes lenne elgondolkodni Jon Snow-n/Aegon Targaryenen, semmint egy zsarnok királynőt egy másik zsarnok királynőre cserélni.

Az epizód vége felé is kapunk egy újabb búcsút: Jaime ugyan ottmaradt Deresben, de rájön, hogy nem ülhet ölbe tett félkézzel, amíg Cerseit megeszi egy sárkány, ezért

magára hagyja a zokogó Brienne-t és elindul Királyvárba.

Daenerys pedig, mialatt az északi sereg nagy része még úton van, egy csapatnyi Makulátlannal és Drogonnal elmegy Királyvár falaihoz. Cersei, Euron, a Hegy, pár Skorpió, jópár íjász és Missandei a falakon várják őket, majd a két királynő Segítői, Tyrion és Qyburn találkoznak a kapuban. Tyrion elmondja, hogy Cerseinek meg kell adnia magát, mire Qyburn is elmondja, hogy

Daenerys adja meg magát, különben Missandei azon nyomban meghal.

Tyrion ezután magához Cerseihez szól, és könyörög neki, hogy ha már úgyis vége az uralmának, ne hagyja meghalni a gyerekét. Cersei farkasszemet néz a távolban álló Daenerysszel, majd odalép Missandei-hez, hogyha van utolsó szava, mondja, mert itt az idő. Missandei azt kiabálja, hogy Dracarys! – azaz hogy Daenerys égessen porrá mindent –, majd a Hegy lefejezi őt. Daenerys érzi, hogy ez nem az ő epizódja volt.

Egyáltalán kinek lehet most még drukkolni?

A Trónok harca eleve arról szólt, hogy nem csak a szimpatikus szereplők lehetnek erősek, ravaszak és rátermettek, hanem az egészen alávalók is. De az, hogy nyolc évad után is ugyanolyan naívak, könnyen becsaphatók és kihasználhatók a jó kategóriába sorolt szereplők, mint korábban, már elég nehezen hihető. Jon mindig mindenkit bajba sodró igazságérzete, vagy Tyrion nővérébe vetett hamis hite olyan kötelező körök, amin már meg sem lepődünk. Ahogy azon a sokak által kiszámított történetvezetésen sem, hogy a sorozat végét nem éri meg se a Drogon-Rhaegal, se a Szürke Féreg-Missandei párosok fele.

Euronról pedig újra kiderült, hogy a felderítés, a tájékozódás és az időzítés nagymestere, és ha ő egy ennyire tökéletes hajós/lövész/harcos/uralkodó/szerető, akkor lehet, hogy lassan érdemes lenne neki drukkolni, mert nála ügyesebb ember nem igazán él Westerosban.

Random gondolatfoszlányok a végére:

Egy kicsit vártam, hogy kapunk valami magyarázatot az előző részre: vagy Arya lopakodására és nindzsaugrására, vagy legalább arra valamit mondhattak volna a szerzők, hogy Jonnak pontosan milyen haditerv volt a fejében, amikor nekiállt kiabálni egy zombisárkánnyal

Újfent kiderült, hogy egy repülő és tűzokádó sárkánnyal rossz taktika szemből menni az ellenfélre (és mondjuk nagy árbócos, lassan forduló hajók ellen meg lehetne próbálni akár máshonnan is, de mit értek én a sárkányokhoz)

A mindenben eszetlen nagy királynak bemutatott Euron miért nem veszi észre, hogy Cersei undorodik tőle?

Tyrion pedig miért hiszi még mindig azt, hogy Cersei bármikor is visszavonulót fújna?

És Cersei miért nem nyilazza le azt a száz katonát, Daeneryst és az egy maradék sárkányt, amikor ott van az esélye a várnál? Van valamiféle diplomáciai gát, ami Cersei-t ebben megakadályozza – azok után, hogy egyszer már átverte őket? Vagy hogy több száz ártatlan embert robbantott fel a főváros szívében? Kinek a bosszújától fél?

Az viszont szuper volt, hogy lehetett látni a részt, néha már ennyi is elég a boldogsághoz.