Alakul az új TV2, mint púpos gyerek a prés alatt

Időrendben és dióhéjban az elmúlt pár hónap eseményei (a dátumok néhány esetben csak tippek):

Január 20. - Andy Vajna váratlanul meghal

- Andy Vajna váratlanul meghal Január 24. - A TV2 Média Csoport Zrt. rendkívüli közgyűlésén Vaszily Miklós, az Echo TV, korábban az MTVA első embere lett a TV2 igazgatóságának elnöke. A testületbe a Mészáros-istállóból bekerült Kertész Tamás József, Czira Szabolcs Sándor és Barna Zsolt, megőrizhette tisztségét Dirk Gerkens, Rákosi Tamás és Horváth Balázs, és érkezett az a Samuel R. Falconello, aki Vajna üzlettársa volt számos vállalkozásban. Ugyanezen az ülésen vonták meg Dirk Gerkens egyedüli aláírási jogát, megágyazva ezzel a távozásának.

Elérkeztünk május 9-hez, amikor egyszerre több dolog is történt a TV2-ben. Azzal, hogy Rákosi Tamás eladta az IKO-t, az ott dolgozók közül többeknek is megingott a pozíciója. Ilyen volt Enyedi András, aki 2009-ben még az RTL igazgatósági tagja volt, 2006 óta pedig az IKO Kábeltévé Kft., ügyvezetője és az IKO Production Kft. üzemeltetési igazgatója. Neki valószínűleg Vaszily Miklós mondott fel, akit az IKO eladását követően az IKO Holding Kft. tulajdonosi testülete a csoport ügyvezetőjének választott meg, azaz Vaszily a TV2 Média Csoport Zrt. igazgatósági elnökének posztja mellett a TV2 2016 óta egyeduralkodó gyártócégében is első ember lett.

Enyedi mellett kirúgták Wisinger Jánost is, aki az IKO ügyvezetője volt már akkor is, amikor az IKO még az RTL kizárólagos gyártója volt tíz éven keresztül, és a TV2-höz átkerülve ugyanilyen minőségében dolgozott tovább. Vele együtt kellett távoznia Bán Tamarának, az IKO cégvezetőjének is, azaz Vaszily lefejezte a TV2 gyártócégét.

Ez arra utal, hogy a tulajdonosi kör komolyan veszi azt a fajta racionalizációt és anyagi fegyelmet, ami a TV2 gyártási folyamataira az utóbbi években nem igazán volt jellemző,

gondolunk itt a végén milliárdos nagyságrendű összeget felemésztő Star Academyre, és még sorolhatnánk. Az, hogy a TV2 négy, más források szerint ötmilliárd forintért megvette az IKO-t Rákosi Tamástól, és elkezdte a tisztogatást (az új főnök elméletileg az Echo TV-től érkezik, pénzügyi vonalról), azt jelezhetné, hogy a tévé megmarad a "mindent gyártsunk bentről" elv mellett, de nem erről van szó.

Inkább úgy látszik, hogy érlelődik a visszatérés az IKO előtti korszakhoz, amikor bárkivel kötöttek szerződést, és párhuzamosan gyártott legalább három külsős cég is tartalmat. Ez praktikus okokból érthető volt, az a cég, amelyik évek óta vetélkedőkben utazott, nem biztos, hogy kapásból tudná, mire kell odafigyelni egy utazós realityben, és így tovább. Pedig annak idején a TV2 is úgy indult, hogy egy gyártójuk volt, az Interaktív Kft. amiből aztán kinőtt a Show & Game nevű gyártócég, ami piaci alapon működve kis túlzással minden olyan magyar televízióban jelen volt, ahol volt saját gyártás. Amikor a Show & Game gyártott a TV2-nek, akkor mellette gyártott a Paprika (Éden Hotel 3) is, és volt belső gyártás is (Sztárban sztár).

Most úgy tűnik, ez a régi helyzet áll vissza, bár valahol egészen elképesztő, hogy a TV2-nek egy rakás pénzt kellett kifizetnie csak azért, hogy utána a megvásárolt gyártócég mellé behívjon még párat. Az IKO nem marad műsor nélkül, a Sztárban sztár új, civilekkel forgatott évadát ők készítik majd. Ebben az a pláne egyébként, hogy showműsorból átalakítják tehetségkutatóvá, amiben civilek, amatőr színészek, énekesek kapnak lehetőséget, hogy utánozzanak hazai és külföldi énekeseket. A zsűritagok ráadásul egyben mentorok is lesznek, lesz saját csapatuk, és így tovább, a végén meg ott a tízmilliós fődíj. A zsűriben Tóth Gabi, Bereczki Zoltán, Pápai Joci és Horváth Tamás ül majd.

A Paprika is visszakerül a pikszisbe, és ami ebben a legérdekesebb az, hogy ők gyártják majd a Mintaapák című napi sorozatot, ami a Dear Daddies című argentin formátum magyar változata lesz. Nem maga a tény a meglepő, hanem az, hogy ezt a TV2 az IKO-nak vagy belső gyártásra szánta, hiszen forrásaink szerint 26 millió forintot fizettek a gyártónak a 60 epizód opciós jogaiért. A Paprika persze realityben is erős, így a jövőre nézve közepesen nagy összeget mernénk tenni arra, hogy lesz még egzotikus környezetben játszódó, bikinis csajos reality a TV2-n.

Ahogy azt megjósoltuk az IKO eladásáról szóló cikkünkben, a TV2-nek hosszú éveken át gyártó és fejlesztő Show & Game visszakerült a tévéhez, és a két éve tőlük einstandolt Jóban Rosszban gyártását hamarosan vissza is veszik. Ez biztos elégtétellel tölti el őket, ráadásul megkapták az őszi struktúra sportos műsorának gyártását is, a Fuss család, fuss! címűt, amiben fitt és kevésbé edzett, de nagyon elkötelezett civil és sztárcsaládok versenyeznek a főnyereményért. Závodszky Zoltán, a cég tulajdonos-vezérigazgatója szerint lesz még műsoruk és vannak ötleteik is, mint fogalmazott, két és fél éve át készülhettek erre a pillanatra.

A legnagyobb visszatérő az a Hung Ister,

ami a G-nap előtt a NER egyik házi gyártójaként a köztévés produkciók nagy részét vitte, de amint Simicska Lajos kimondta, amit mondott, a cég hirtelen ott maradt megrendelés nélkül, és a Szerencseszombatot is csak azért csinálhatta, mert a szerződést öt vagy hat évre előre megkötötték. A cég tavaly Simicskától Nyerges Zsolthoz került, majd onnan be a KESMA-akolba, ahol egészen idáig parkoltatták. Az új szerelek befújták a TV2 udvarára őket is, és máris kaptak egy megrendelést: a Catch Point, azaz Kapd el, ha tudsz! című vetélkedőt fogják gyártani az őszi műsorrendbe. Az elméletileg tudásalapú vetélkedőben viszont ha nem tudjuk a választ, de elég fürgék vagyunk, akkor is nyerhetünk, mert minden válasz után az égből lehull egy labda, és ha elkapod, akkor menő vagy.

A céggel kapcsolatos változás még, hogy új kreatív és tartalomfejlesztési igazgatójuk lesz, mégpedig az az Árva László, aki egészen tegnapig még TV2-s kreatív producer volt. A felmondással távozó Árva nevéhez fűződik a Sztárban sztár, az Ezek megőrültek és a Dalfutár is, persze kivette a részét a bukásokból is, az Appra Magyart például tuti szeretné örökre kitörölni az agyából. A Hung Ister azzal, hogy szakembert nevezett ki a műsorfejlesztés élére és nem jóelvtársban gondolkodtak, azt jelzi, hogy komolyan gondolják a visszatérést az egyre zsúfoltabb gyártói piacra. (A TV2 infóink szerint tárgyal Bagi Márta Solaz Media nevű cégével is, sőt, az áprilisban elküldött Ökrös Gergely is bejelentkezett náluk új cégével, és szívesen készítene tartalmat.)

Lesz hova, a jelenlegi 14 csatorna mellé két újabb sorolhat be, a Life network és az Ozone tévé, az Origo két csatornája, legalábbis ezt mondták informátoraink. Mindenesetre Mészáros Lőrinc felesége március végén bejelentette, hogy ő lesz a két tévé elnöke, tőle már igazán nem lesz nehéz dolog átkérni őket a TV2-höz. Amivel viszont gondban vannak: az őszi struktúra lyukas, a gyártás még el sem indult, pedig most már a 2020-as évet kellene tervezni. Az biztosnak tűnik, hogy az augusztus 26-án induló őszi szezont az Ázsia Express új évada kezdi, ami remek hír, de erre tévét építeni elég nagy merészség lenne.

Apropó, az ugye megvan, hogy a fenti markáns változások mind a szórakoztató osztályt illetik? Érdekes fordulat lenne, ha a hírszerkesztőséghez, Kökény-Szalai Vivien birodalmához, a Tényekhez és a Mokkához egyszer csak hozzányúlna az új vezetőség, mert ők eddig állam voltak az államban, a kézivezérelt kesztyűbábok, és ők azok, akik - pontosabban az általuk készített műsorok - miatt ez az egész tévé még egyáltalán működhet. De erre azért nem látunk túl sok esélyt.