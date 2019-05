A Trónok harca után jönnek a szomorú, drogos tinik

Már csak egy rész van hátra az HBO legnagyobb sikersorozatából, a Trónok harcából, úgyhogy a csatorna kihozta az egyik következő nagy durranásnak szánt sorozata, az Eufória előzetesét. A sorozat a magyaroknak egy fokkal érdekesebb az átlagnál: 3 epizódot Rév Marcell, Mundruczó Kornél több filmjének operatőre vett fel.

A sorozat története egyelőre nem tűnik kimondottan újszerűnek, de a rendezés és a látásmód még tartogathat meglepetéseket. A sztori középiskolás lányokról szól, akik most ismerkednek a droggal - vagy már a rehabbal -, a szexszel, keresik az identitásukat, és próbálnak kijönni egymással. Az előzetesből ezen kívül nagyjából annyi derül ki, hogy jön egy új lány is a suliba, akinek fontos szerepe lesz a sorozatban.

A sorozat főszereplője az énekesként és táncosként is ismert egykori gyereksztár, Zendaya lesz, aki szerepelt a legutóbbi Pókember-filmben, a Hazatérésben is, de még nagyobb szerepe lesz a következőben, az Idegenben címűben. A rendező az Assassination Nation című, szintén Rév Marcell által fényképezett filmet is jegyző Sam Levinson (az Esőember rendezője, Barry Levinson fia).

A sorozat június 16-án debütál az HBO-n.