Elárulta a Facebook, miért tiltották le a kormánylapok hirdetéseit

A kormánypropagandában utazó Mediaworks nem politikai okból nem hirdethetett néhány napig a Facebookon, hanem azért, mert megsértették a valódi pénzért zajló szerencsejátékok reklámozására vonatkozó szabályokat - árulta el a Facebook egyik szóvivője a Hvg.hu kérdésére válaszolva.

A Mediaworks közleménye alapján május 15-én mi is megírtuk, hogy a Facebook letiltotta a kiadó által kiadott lapok és hírportálok hirdetési fiókjait, amit a Mészáros Lőrinchez közel álló cég persze úgy kommentált, "nyilvánvaló, hogy az amerikai cég döntésének politikai, ideológiai okai vannak". Május 20-án aztán bejelentette a kiadó, hogy újra hirdethetnek, mert "a Facebook hétfőn hajnalra visszaállította a Mediaworks által kiadott lapok és hírportálok múlt héten letiltott hirdetési fiókjait".

A Facebook szóvivőjének információi szerint azonban ez nem teljesen igaz: azt mondta, megvizsgálták a kérdést, feltárták a szabálysértést, és a kérdéses hirdetési fiók zár alatt is marad, csak a többit lehet újra használni.

A szóvivő úgy magyarázta a döntést: "Előzetes írásos engedély kell minden olyan reklámhoz, amely valódi pénzben folytatott szerencsejátékot népszerűsít vagy ilyen szolgáltatást nyújt, ide értendő minden valódi pénzben játszott ügyességi játék és lottó, a valódi pénzforgalmat generáló online kaszinó, sportfogadás, bingó és póker." Hogy pontosan melyik fiókról van szó, azt nem árulták el. (A hirdetési fiókok olyan számlahelyek a Facebookon, amelyek egy cég több oldalának hirdetéseit is intézhetik.)

A Hvg.hu azt is hozzáteszi a hírhez: már csak azért is abszurd azt állítani, hogy a Facebook politikai okból tiltott volna le fiókokat, mert pont a Mediaworks-lapok esetében is szó nélkül elnézik az összes olyan hirdetést, amelynek valóban a választók befolyásolása a célja.