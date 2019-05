Whitney Houston hologramként tér vissza

Whitney Houston sógornője, Pat Houston hétfőn bejelentette, már zajlanak annak a koncertkörútnak előkészületei, amivel a kilenc éve elhunyt énekesnő munkássága előtt róják le a tiszteletüket. A turnén az énekesnő is színpadra lép egy hologramos technológiának köszönhetően - írja a CNN.

Az An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour 2020 elején indul majd útjára, és a turnét ugyanaz a cég bonyolítja majd, ami hologramként hozta vissza a szintén tragikus körülmények között elhunyt Amy Winehouse-t.

Whitney Houston az egyik legfontosabb énekesnő, aki valaha köztünk élt. Olyan sok zenészre volt nagy hatással műfajtól és kortól függetlenül. Óriási megtiszteltetés, hogy a családja ránk bízta, hogy gondozzuk az örökségét

- nyilatkozta a Base Entertainment és Base Hologram elnöke, Brian Becker.

Pat Houston elmondta, az utóbbi pár évben nagyon sok megkeresést kapott, de többségüket visszautasította, most viszont elérkezettnek látja az időt arra, hogy aktívabban gondozza rokona örökségét. A turné mellett a tervek között szerepel egy musical és egy új album is. Utóbbin olyan számok szerepelnek majd, amik nem kerültek fel az énekesnő első, 1985-ös lemezére.

Az énekesnő 2012. február 11-én hunyt el egy Beverly Hills-i hotel szobájában. Holttestét a fürdőkádban elmerülve találták meg, halálát fulladás okozta.