Egy órán át úgy tűnt, a TV2 tud rendes hírműsort csinálni

Palik László műsorvezetésével 21:30-kor indult el a TV2 választási műsora, aminek első 25 perce pont olyan volt,

mintha a Mokkát a végtelenségig leegyszerűsítenénk, és levinnénk Forrest Gump szellemi szintjére, oda, ahol azt is el kell magyarázni a nézőnek, hogy az Egyesült Királyság az mi.

Palik szereplése mellett ne menjünk el szó nélkül, mert pontosan úgy vezette a műsort, mint egy Forma-1-es közvetítést vagy az Exatlon című TV2-s sportrealityt: magyartalan, idegen hangsúlyozással, cseppet sem könnyedén, inkább fogcsikorgatva.

De esküszöm, a műsor első része messze a legjobb dolog volt, amit a TV2 képernyőre tolt a Sztárban sztár első pár évada óta. Nem akart több lenni, ami, hagyták, hogy Palik Ámszterdámot mondjon Amszterdam helyett, és őszintén rácsodálkozzon arra, hogy Európa szerte vannak olyan emberek, akik nem úgy gondolkodnak mit ő. Persze sikerül Londonban, Amszterdamban, Prágában és Pozsonyban is megtalálni azokat, akik szerint az EU és az EP ördögtől való babonaság, a migránsok minden rossz okozói, és a rohadék multik szar minőségű kajával etetnek minket.

5 Galéria: EP-választás 2019

Kitalálták az egyperces híradó mintájára az egyperces EU-gyorstalpalót Deák Dániellel, azzal a figyelős faszival, aki váratlanul és meglepően tárgyilagos és valóban fontos dolgokat mondott el az EU működéséről, és hatvan percig úgy tűnt, mintha a TV2 közszolgálati szerepet betöltve fog tájékoztatni, pártpolitikától mentesen, erre Deák belefingott a nulláslisztbe. A kamerák előtt láthatóan idegenül mozgó, idegesen gesztikuláló, a súgógépről olvasni képtelen elemző egy újabb egyperces alatt minden olyasmit visszaböfögött, amit a kormánypártok sulykolnak az emberbe, szeméttimmermans, sorosbérencbrüsszel, orbánamessiás, parkányozókomenisták, nejemögébújógyurcsány, meg amit akarsz.

Pedig addig virtigli infotainment műsorról volt szó, amit azoknak a szintjére lőttek be, akikhez az EU eddig csak a gecibrüsszel szintjén jutott el, és annyit tudnak róla, hogy Timmermans vagy ki a tököm Sorossal a hátán akarja elpusztítani a kiskunhalasi Rózsa presszót, és akkor mi lesz velünk. Ennek a szellemi nívónak megfelelően felkajtattak itt élő hollandokat, akik szeretik a madárcsicsergést, olaszokat (Giannit, ki mást) akik gesztikulálnak, meg egy nyelvzsenit, aki 16 nyelven tud köszönni, mert ezek a tartalmak ártalmatlanok, nem zavarnak túl sok vizet, viszont ott lehet tartani a nézőt velük a tévé előtt.

Valahol kellettek is ezek a kis színesek, mert 11-ig, az olasz urnazárásig nem lehetett semmiféle eredményt közölni, G. Fodor Gábort és a másik állandó bútordarabot, Lomnici Zoltánt pedig életveszélyes lenne folyamatosan mutogatni Palik mellett, mert Marsi Anikón kívül nincs ember, aki ne kapcsolna el a műsorról, ha őket kell hallgatni folyamatosan. Később a kötelező körök is megvoltak a műsorban, volt stábjuk minden pártnál (kivéve a Jobbikot, mert oda állítólag nem engedték be őket), de még ebben is tudtak újat mutatni, mert Gönczi Gábor úgy jelentkezett be a Fidesztől, mintha a Smile nevű zenekarát konferálná fel, remegett a hangja, és láthatóan nagyon nehezen tudta visszatartani érzelmeit. Ahogy a többi riporter sem, akik nem lehettek ott a tűz közelében és nem nyalhattak be rögvest a mai napig a Roxette zenéjére bevonuló főnökségnek.

Szürreális kettősség az első órában, aztán egyre jobban elszabaduló kormánypropaganda és migránsozás, győztes hadvezérezés, diadal, széles mosolyok mindenütt, de hát ezt vártuk a TV2-től, ahogy azon sem lehet csodálkozni, hogy

a műsorba meghívott szakértők mindegyike a Fidesz pénzéből él, az Alapjogokért Központ álcivil szervezettől kezdve a Századvég Intézeten át a XXI. Század Intézetig.

Ezért is csodálkoztunk rá az első órára, de a TV2 amint lehetett, lemerült a mocsokba, és dagonyázott benne egy sort.