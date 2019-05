Újságírókat rúgtak ki a Délmagyartól a választás másnapján

Egy napon belül három fontos beosztású újságírót - köztük két szerkesztő-újságírót - is kirúgtak a szegedi Délmagyartól, írja a 444. A hírt megerősítette a Délmagyart kiadó Lapcom egyik vezetője is, de a neve elhallgatását kérte, mert Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnál (KESMA) még a vezető beosztású alkalmazottak esetében is csak engedéllyel lehet nyilatkozni. Az Átlátszó értesülései szerint két korrektort is elküldtek az újságtól.

Az egyik elküldött munkatárs, Hollósi Zsolt 20 éven át volt a Délmagyar munkatársa, az utóbbi három évben pedig a közélet rovatot vezette, és mellette a a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén a nyomtatott sajtó szakirány vezetője. A szintén elküldött Hegedűs Szabolcs szerkesztő és Bakos András újságíró 15 éve dolgozott az újságnál.

A három újságíróval titoktartási záradékot írattak alá, de a 444 értesülései szerint egyértelműen politikai okokból küldték el őket. Ahogy a portál írja

meglett az eredménye, hogy Csongrádban a leggyengébb eredményt érte el országosan a Fidesz.

A 444 azt is tudja, hogy a Délmagyar mellett a Kisalföldet és a Borsot is kiadó Lapcom Zrt. hamarosan megszűnik, és beolvad abba a Mediaworksbe, amelyet a botrányos Strache-videóban is emlegetett osztrák Heinrich Pecina adott el később Mészáros Lőrincnek. A Lapcom ugye az a cég, amelyet két éve Andy Vajna vásárolt meg magának, hogy több száz másik médiafelülethez hasonlóan később felajánlják a KESMA-nak.

Már egy ideje lehet arról hallani, hogy a kormány az eddigi tempóhoz képest még durvább központosításra készül a megyei lapoknál, a hírek szerint egy központi napilapot terjesztenek majd mindenhol, és csak néhány oldalt írnak regionális szinten, ezzel teljesen megölve a megyei újságírást. Ezt egyébként a Mediaworks tartalomfejlesztési igazgatója egy központilag kiadott cikkben cáfolta.