Ami a Jobbiknál gáz, az a fideszeseknél említést sem ér

- áll hatalmas betűkkel az Origo nevű propagandaoldal címlapján egy cikk a Jobbik elnökéről a Fidelitasból a kormánysajtóba ejtőernyőző Bordács Bálint tollából. Sneider bűne az, hogy tavaly karácsonykor készült róla egy fotó, amelyen egy Thor Steinar márkájú pólóban látható. Ezt a ruhamárkát Németországban a neonáci mozgalmakkal azonosítják, és mivel kifejezetten népszerű a szélsőjobboldaliak körében, ezért többek között tiltott viseletnek számít a német parlamentben, több regionális döntéshozó intézményben, illetve olyan futballcsapatok stadionjaiban, mint a Borussia Dortmund, a Werder Bremen vagy a Hertha BSC.

Kerestük is a Jobbikot, hogy ugyan mi vette rá az egyébként valóban szkinhedmúlttal rendelkező Sneidert arra, hogy Thor Steinar-pólóban feszítsen karácsonykor.

Cikkünk megjelenése után nem sokkal válaszoltak is a Jobbiktól (Georg Spöttle hasonló pólója még a Jobbik válasza előtt került a cikkünkbe):

Javasoljuk, hogy kérdezzék meg a póló márkájával kapcsolatosan Georg Spöttlét is, hogy ő miért hord ilyen ruhákat? Ugyanis rendszeresen ilyen márkajelzésű pólókban tart fideszes lakossági fórumokat. Önök szerint Georg Spöttle is náci? Ennek bizonyítására mellékletként küldünk egy fotót is!

Ugyanakkor a fideszes politikusok és NER lovagok ezek szerint ezért feszítenek BOSS öltönyökben: "A gyár első komoly megrendelése egy Rudolf Born nevű textilkereskedőtől érkezett, ami többek között a Nemzetiszocialista Párt számára készülő barna ingeket is magában foglalta –

Önök szerint a kormány pedig azért öltözteti a mentősöket Helly Hansenbe, mert a HH tudjuk mire utal?

A legfőbb bizonyíték Sneider Tamás ellen pedig az, hogy hord cipőt is, és mint tudjuk Hitler is hordott cipőt.

Szomorúan vesszük tudomásul, hogy Magyarország legnagyobb szerkesztősége egy pólóval foglalkozik.