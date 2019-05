Idegkimerültség miatt kezelésre szorul a Trónok harca egyik főszereplője

Kit Harington a Page Six infói szerint már egy hónapja a Connecticut államban található Privé-Swiss nevű luxusrehab lakója. A lapnak több forrás is megerősítette az infót, köztük olyanok, akik összefutottak a sorozatban Havas Jont/Aegon Targaryent alakító színésszel a környék könyvesboltjaiban. Harington állítólag nagyon kedvesen és türelmesen viseli a rajongói kérdéseket, és mindenkinek azt mondja, vakáción van éppen.

Jó, majd pont egy ismeretlennek beszél idegkimerültségéről - mert ez és a stressz az első, az alkoholproblémák meg a második számú okai a kezelésnek. A 32 éves színész a havonta 120 000 dollárba (35 millió forint) kerülő kezelés során kognitív viselkedésterápiát és pszichológiai coachingot kap, mellé meditációt és stresszkezelést tanítanak neki, amire saját bevallása szerint már évek óta nagy szüksége van.

Harington az intézményből szabadon kijárhat (a drog- és alkoholelvonókra ez annyira nem jellemző), és találkozhat feleségével Rose Leslie-vel, akivel a Trónok harca forgatásán ismerkedett meg, és akit a Diane védelmében című, remek sorozatban lehet éppen látni. Harington barátai szerint az utolsó csepp a pohárban a Trónok harca fináléja volt, mert a színész akkor döbbent rá hogy a nyolc éven át kvázi folyamatosan tartó melónak vége, és olyan ürességet érzett, amit semmivel nem tudott pótolni. "Iszony kimerült, főleg szellemileg. Nyugalom és pihenés kell neki." Harington sajtósa szerint a színész "wellnesskezelésen" vesz részt.

Az hogy a színészek közül Haringtont viselte meg legjobban a búcsú, világosan kiderül Az utolsó őrség című HBO-dokumentumfilmből is, amiben az utolsó napon elsírja magát, és a testbeszédéből látszik, hogy meglehetősen összetört második családja elvesztése miatt. A Varietynek nemrég nyilatkozó színész őszintén beszélt arról, hogy a stresszel kapcsolatos problémái nem újkeletűek.

A húszas éveimben jártam, amikor Havas Jon lettem, és ahogy haladt előre a történet, úgy lett egyre fontosabb a karakterem és feszültem be én. Aztán amikor megölnek az egyik évad végén, én lettem a nagy cliffhanger, ezzel az érdeklődés is megsokszorozódott irántam, ami nagyon terhes volt, és ahelyett, hogy elült volna, a nyomás egyre nőtt. Akkor mentem először terápiára.

Áprilisban az Esquire magazinnal mesélt arról, hogy az utolsó évad tavalyi forgatásának befejezése után idegösszeomlást kapott.

Amikor le kellett vennem a Havas Jon-jelmezt, úgy éreztem, mintha a bőrömet nyúzták volna le.

Az idegkimerültség mellett Harington alkoholproblémái is közismertek, azaz volt pár olyan incidens, ami eljutott a bulvárlapokig is. Tavaly januárban a New York-i Barfly kocsmában volt olyan részeg, hogy ki kellett hajítani, mert nagyon szeretett volna biliárdozni, csak éppen mások játékát einstandolva. A TMZ nevű bulvárportál egy videót is kerített az incidensről, amit Harington eléggé szégyellhetett, mert később visszament, elnézést kért, és száz százalékos jattot hagyott a személyzetnek.

Pár héttel később Párizsban látták az utcán tántorogni, tavaly novemberben pedig egy orosz modell posztolt ki az Instagramra pár képet egy, az ágyában hullarészegen fekvő pasiról, aki "rendkívül hasonlított" Haringtonra. Olja Szergejevna szerint Luxemburgban ismerkedtek meg, és többször is találkoztak, de a színész minden alkalommal nagyon be volt rúgva. A színész sajtósa ezt aztán elég hamar rövidre zárta azzal, hogy Harington soha nem járt Luxemburgban. A kérdéses Instagram-fiókot azóta törölték.