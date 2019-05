Bősz: Százmilliárdnyi közpénz a kormány szolgálatára

A plénum elé terjeszti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2018-as beszámolóját az Országgyűlés költségvetési bizottsága. Kilenc kormánypárti támogató és négy ellenzéki elutasító szavazat mellett erről döntött a testület szerdai ülésén. A beszámoló prezentációja során Karas Monika, az NMHH elnöke kijelentette, hogy a médiahatóság tavaly is a vállalt feladatának megfelelően működött, illetve azt, hogy tevékenységükhöz a médiatörvény garantál intézményi autonómiát.

Az NMHH a médiatörvényben megszabott saját bevételeiből és költségvetési juttatásokból gazdálkodik, mondta Karas, költségstruktúráját azonban a törvények mellett elnöki rendeletek szabják meg annak érdekében, hogy gyors, határozott lépéseket tehessenek a piaci torzulások elkerülése érdekében. Ilyen lépés lehetett például, amikor megakadályozták, hogy az RTL megvásárolhassa a többek között a 24.hu-t is kiadó Central Média 30 százalékát. Aztán amikor a KESMA nevű kormányközeli alapítványba 476 kiadványt tagoztak be, a Hír TV és Echo TV pedig egymásba olvadt, akkor szemérmesen hallgattak, ahogy azt is tétlenül nézték, hogy a második legnagyobb példányszámú napilap, a második legnézettebb kereskedelmi tévé és az összes megyei napilap ugyanahhoz az érdekkörhöz vándoroljon, de ez az ő olvasatukban ezek szerint nem jelent piaci torzulást.

Az NMHH tavaly 34,8 milliárd forintos bevétellel működött, ez a tervezettnél félmilliárd forinttal magasabb, aminek felét a kiszabott bírságok adták. Kiadásaik ugyanakkor 4,9 százalékkal haladták meg a tervezettet, és 36 milliárd forintot tettek ki, azaz mínuszban zártak.

A Médiaszolgáltatás-támogató- és Vagyonkezelő Alap (MTVA), amit köznyelven csak közmédiaként szokás emlegetni, 2018-as költségvetésének bevételi oldalát előzetesen 92,8 milliárd forintra lőtték be, de egy 4,6 milliárdos hitelfelvétel miatta a vége 97,7 milliárdnál állt meg, ami megegyezett a kiadások mértékével. Ami ezeket illeti, tavaly 17,2 milliárd forint volt tavaly a személyi, 53,9 milliárd a dologi kiadás.

Az ülés után Varju László (DK), a testület elnöke jelezte, nem a számszaki, hanem a szakmai korrektséget kérdőjelezte meg a négy ellenzéki "nem", mivel szerinte a közmédiában az ellenzéki képviselők nem kapnak szót. Bősz Anett független képviselő, a Magyar Liberális Párt tagja ehhez azt fűzte még hozzá, hogy

Közel százmilliárdnyi közpénz, ami az adófizetők pénze, a kormány szolgálatára megy. Az NMHH és az MTVA is a kormány szája íze szerint működik.