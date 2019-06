A Bosszúállók: Végjáték rendezői csinálnak sorozatot a Magic: The Gatheringből a Netflixnek

A Bosszúállók: Végjátékot rendező Joe és Anthony Russóval csináltat animációs sorozatot a Netflix a Magic: The Gathering kártyagyűjtögetős játékból. Az animációs sorozat története varázslókat, azaz Planeswalkereket/síkjáróket megtestesítő játékosok történetét bontaná ki, többet viszont nem tudni a cselekményről.

A Netflix rövidke közleményében a Russo testvérek azt mondták, hogy amióta az eszüket tudják, nagy rajongói a játéknak, és ezért nagy megtiszteltetés, hogy ők kelthetik életre azt. A sorozatot a Star Wars: A klónok háborúja-t felügyelő Henry Gilroy, illetve a The Tick producere, Jose Molina viszik majd showrunnerként, de besegít majd a Rick and Mortyt készítő animációs stúdió, a Bardel Entertainment is.

A Magic: The Gatheringet 1993-ban mutatták be, azóta több mint 38 millióan játszottak a kártyákkal. Emellett több könyvet is kiadtak a kártyajáték mitológiájáról.

A Netflix egyelőre nem jelentette be, hogy mikorra számolnak a sorozattal.