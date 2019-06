Az RTL még jobban ráfekszik a digitális tartalomra de emeli a terjesztési díjat

A magyar lineáris tévézés, azaz az, amit az ember általában művel, amikor bekapcsolja a készüléket, és nyomogat, tetszhalott állapot felé közelít, legalábbis ha a nézőszámokat nézzük és vetjük össze a tíz évvel ezelőttiekkel. Ez nem az RTL sajtóreggelijén hangzott el, ott szofisztikáltabban fogalmaztak, de effektíve azt jelentették ki, hogy aki a lineáris terjeszkedésben hisz, és egyre csak vásárolj az újabb kábelcsatornákat, az nem ugyanazokat a híreket olvassa és piaci trendeket látja, mint a piacvezető kertévé.

Az RTL hét kábeltévével és az anyacsatornával vezeti a főműsoridős nézettségi versenyt a 18-49-es korosztályban csoport- és csatornaszinten is, és nem tervezik, hogy újabb lineáris csatornával bővülnének. Amiben ők hisznek a jövőt illetően az a digitális, online tartalomfogyasztás erősítése, mert ezzel olyan nézőket lehet megfogni, akik már leszoktak a hagyományos tartalomfogyasztásról, de nem a lineáris tévézés terhére, hanem azt kiegészítve. Ezt azért tartotta és tartja is fontosnak az RTL, mert lekutatták a közönséget, és arra jutottak, hogy az RTL Most 2,8 millió felhasználójának hetven százaléka a 18-49-es korosztályból kerül ki, míg a tévénézők összességének mindössze 30%-a esik ebbe a korosztályra.

Szóval, van miért teperni a digitális tartalomfogyasztókért is, az RTL 7000 címes archívummal igyekszik megfogni őket, melynek nagy része saját gyártás, és ez szépen bővülni fog, sőt, hamarosan exkluzív saját gyártású kontent is érkezik rá (másfél éven belül), ami másutt nem lesz látható. Az RTL MOST egyébként tíz éve létezik, de csak tavaly februárban újították meg drasztikusan, és ennek köszönhetően a hazai konkurenciához képest sokkal előrébb tartanak nézőszámban és márkaismertség tekintetében is.

Ugyan valamiféle online SVOD, catch-up, stb. megoldása minden versenytársuknak van, de egyik sem tart olyan szinten, mint az övék - köszönhetően annak, hogy az átállást az RTL cégcsoport szinten tartotta fontosnak, így a MOST a francia M6 megoldásaira épült, ahogy más, európai RTL-csatornák online platformja is. Azt is meg kell jegyezni ezzel kapcsolatban, hogy egy ilyen rendszer kiépítése és felállítása nem olcsó mulatság, a nulláról a magyar RTL sem csinálta volna meg, mert nem kifizetődő.

A MOST mellé a RTL a MOST+ beindítását jelentette be ma, azt a platformot, amit a disztribútoroknak ajánlanak ki. Ez egy turbó MOST lesz, élő adással, HD- tartalommal, kevesebb reklámmal, hoszabb ideig elérhető videókkal és Chromecast támogatással (natív, okostévés appok is tervben vannak), és ezt, ha jó értettem, a szolgáltató nem adhatja plusz pénzért, tehát a felhasználónak nem kerül többe.

Ami viszont igen, az maga az RTL, amit 2016 óta 150 forint/előfizetés áron mért a tévé, de idén júliustól már 181 forintba fog kerülni.

A terjesztési díjat úgy dolgozták ki, hogy 2022-ig nem kell rajta változtatni, a HD adás már nem feláras, a kedvezményrendszere pedig sokkal átláthatóbb, mint korábban, viszont kihangsúlyozták, hogy a törvényt betartva, továbbra sem csomagkapcsolt konstrukciót kínálnak, azaz 181 forint az RTL akkor is, ha a szolgáltató nem vesz mellé Film+-t. Ezt vélhetően azért kellett elmondani, mert a TV2 már a terjesztési díj 2016-os bevezetésekor sem foglalkozott ezzel, és mennyiségi kedvezményt kínált azoknak, akik az anyacsatorna mellé a kábeltévékből is vettek.

Hogy a megnövekvő költségeket a szolgáltatók lenyelik vagy éppen áthárítják az előfizetőkre, az jó kérdés, választ majd akkor kapunk, ha a szolgáltatónk hirdetményben közzéteszi az új csomagárakat.