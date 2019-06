Az RTL nem eladó, hiába mennek rajta állami hirdetések

Ami a reklámköltést illeti, a kormány tavaly decembere óta hirdet az RTL-en, és öt hónap alatt 800 millió forint értékben kerültek hirdetések a piacvezető kertévére.

Vidus Gabriella szerint az ezt megelőző négy évben nem azért nem voltak állami hirdetések az RTL-en, mert nem kértek belőlük, hanem azért, mert senki nem kereste meg őket velük. Az első ilyen hirdetés a Családok éve-kampány volt, ami a teljes magyar sajtó figyelmét elkerülte, és csak akkor figyeltek/figyeltünk fel rájuk amikor már a második futott. Az Index kérdésere Vidus Gabriella kijelentette, hogy a kampányok befogadásáról nem Luxemburgban, hanem Budapesten döntöttek, megjelenésük pedig nem azt jelenti, hogy az RTL közeledne a NER-hez.

Az RTL nem eladó, nem is állnak érte sorba. A kampányokat nem válogatás nélkül fogadjuk be, egyet idén is visszadobtunk.