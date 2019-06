Özönlenek a turisták Csernobilba az HBO sorozata miatt

Az HBO gyomorba vágó, nyomasztó minisorozata a 33 évvel ezelőtt történt csernobili atomkatasztrófáról hihetetlen siker volt a kritikusok és a közönség körében is, mindenki az év egyik legjobb sorozataként emlegeti. Amellett, hogy hétről-hétre rengetegen ültek le a tévé elé, hogy megnézzék az újabb részt, a Csernobil nagyon sokakat sarkallt arra, hogy útra keljenek.

Ugyan eddig is lehetett látogatni a baleset helyszínére és annak közelébe, de a Csernobil című sorozatnak köszönhetően ugrásszerűen megnőtt a katasztrófaturisták száma - írja a Reuters. Az egyik utazási irodánál például negyven százalékkal nőtt meg a nyári foglalások száma a premier óta, de a többi cég is hasonló növekedésről számolt be. Egy út egy amerikai turista számára körülbelül 100 dollárba, azaz kerekítve 30 ezer forintba kerül - állítja a hírügynökség.

A Chernobyl Tour nevű ügynökség például olyan túrát ajánl, ahol végig lehet látogatni a sorozatban feltűnt helyszíneket, állítólag még abba a bunkerbe is elviszik a vendégeket, ahol 33 évvel azelőtt arról döntöttek, hogy nem evakuálják a környéket. A turistákat Kijevben veszi fel a busz, majd 120 kilométert utaznak. Érkezés után megnézik az áldozatoknak emelt emlékműveket, az elhagyott falvakat, majd megebédelnek egy helyi étteremben. Ezt követően elviszik őket a négyes reaktor fölé emelt szarkofághoz, végezetül pedig tesznek egy sétát Pripjaty városában.

Sokan kérdezősködnek a sorozatról, és arról ami itt történt. Egyre jobban érdekli az embereket katasztrófa, egyre kíváncsibbak

- nyilatkozta az egyik túravezető. Hozzátette, a látogatás során annyi sugárterhelés éri a szervezetet mint egy otthon töltött nap alatt.

Kollégánk két évvel ezelőtt járt a helyszínen, beszámolóját itt olvashatják.