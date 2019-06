Az ausztrál miniszterelnök tagadja, hogy köze lenne a tévés razziákhoz

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök visszautasította, hogy a kormánynak köze lenne az ABC ausztrál műsorszolgáltató elleni hatósági akcióhoz, illetve az Annika Smethurst sydneyi újságíró otthonában végrehajtott razziához - írja a dpa hírügynökségre hivatkozva az MTI.

Az ausztrál szövetségi rendőrség szerdán tartott razziát Sydneyben az ABC nemzeti műsorszolgáltató társaságnál egy titkos katonai dokumentumokon alapuló 2017-es történet kiszivárogtatása miatt. Eszerint vizsgálat folyik ausztrál katonák által Afganisztánban elkövetett lehetséges háborús bűnök miatt. A razziát az újságírók élőben közvetítették a Twitteren.

AFP RAID LIVE: AFP starting to access hard drive. Head of AFP team says “this could take some time.” Pretty confronting scene; six AFP officers trying to get into the heart of the ABC’s computer system. Is this a free media?

A Sydney külterületén végrehajtott razzia egy nappal azután történt, hogy a rendőrség átkutatta Canberrában Annika Smethurst, a The Sunday Telegraph című sydneyi lap politikai szerkesztőjének otthonát. Ez a hatósági akció egy 2018-as cikk miatt történt, amely az ausztrál állampolgárok megfigyelésére vonatkozó kormányjavaslattal foglalkozott.

And so it’s off into the night for the six AFP officers. For nine hours they’ve searched through ABC emails and documents. I think there’s a big question for the Australian public: is this what a free press looks like? Thank you all for your interest today. Regards, JL. pic.twitter.com/EXnXhyOPQQ