Az Amazon megvette a Tabukról tabuk nélkül című magyar dokumentumfilm-sorozatot

Miközben az AMC Studios által forgalmazott, de a Spektrum saját gyártású produkciójának számító dokumentumfilm-sorozat második évada forog, az elsőt megvette terjesztésre az Amazon, a világ legnagyobb online áruháza, így mostantól Észak-Amerikában is megnézheti bárki.

Az Amazon Prime Videon debütáló sorozat úttörő szerepet tölt be, hiszen ez az első olyan magyar alkotás, amely az AMC Networks International – Central and Northern Europe (AMCNI – CNE) égisze alatt megjelenik az Amazon videós streaming szolgáltatásban az USA-ban és Kanadában.

A hat részből álló, epizódonként egyórás sorozat a legváltozatosabb tabutémákat járja körbe személyes élményeken keresztül. Olyan drámai történetek kerülnek napvilágra, amelyek közelebb hozzák, és feldolgozgatóbbá teszik többek között a halál, a gyász, a függőségek és az eltitkolt családi bűnök tragédiáját. Az első évad 40 személyes történetet dolgozott fel, melyeket maguk a főszereplők meséltek el saját szavaikkal a saját környezetükben. A csatorna bő egy évet adott arra, hogy a stáb a lehető legaprólékosabban összerakhassa a történetet és kiválogassa annak szereplőit.

A szériát legelőször a magyar, a cseh és a szlovák Spektrumon láthatták a nézők, ahol kivétel nélkül megduplázta a csatorna átlagnézettségét, és soha nem látott pozitív kritikai elismerésben részesült. A népszerűséget az is jól mutatja, hogy múlt évben a Mexikói Nemzetközi Filmfesztiválon, és a Jahorinai Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon is komoly elismerést kapott.

Az AMC Studios és az Amazon Prime Video kiváló partnernek bizonyultak az együttműködés során, ennek köszönhetően most először az észak-amerikai közönség számára is elérhetővé válik az egyik legismertebb saját gyártású produkciónk, melyre rendkívül büszkék vagyunk

– mondta Málnay B. Levente az AMC Networks International – Central and Northern Europe ügyvezető alelnöke, akivel nem is olyan régen az Index is interjúzott.

A sorozatot a Spektrum megbízásából az ACG Reklámügynökség készítette, rendezője Pálinkás Norbert, producere Mentes Endre, míg a házigazdája Thuróczy Szabolcs. Az alkotókkal itt interjúztunk.