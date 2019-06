A Csajok alkotója megmutatja, hogyan legyünk fiatalon kőgazdagok

Lena Dunham, a Csajok és a Camping alkotója maga mögött hagyja a feminista, csajos sorozatokat, és egy egész másmilyen vállalkozással tér vissza az HBO-hoz: az Industry című nyolcrészes sorozat olyan huszonéveseket fog bemutatni, akik sikerrel törtek be a nemzetközi pénzpiacra.

A sztori szerint egy csapat pályakezdő bankár versenyez London egyik legfontosabb bankjának állásáért, és ahogy egyre mélyebbre merülnek a szex, a drogok és az egó által meghatározott céges kultúrában, elmosódnak a határok aközött, ki kolléga, ki barát, ki szerető és ki ellenség – írja a Variety.

A nemzetközi pénzpiac kegyetlen és gyilkos világáról fog szólni. Mintha A Wall Street farkasa találkozna a Merlose Place-szel!

– írta a Twitteren Lena Dunham.

A sorozatot Mickey Down és Konrad Kay, a Gregor című film alkotói írják majd, akiknek első kézből is van tapasztalatuk az üzleti világból. Dunham több epizódot is rendezni fog, és ő lesz a sorozat egyik executive producere is.