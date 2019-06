A Trónok harca színésznője is jobb halált szeretett volna Cersei Lannisternek

Két év alatt az írópárosnak sikerült kitalálni, hogyan üsse agyon egy tégla azt a Cerseit (és Jaime-t), aki a sorozat egyik legjobban összerakott, legizgalmasabb karaktere volt, de a nyolcadik évadban kevesebb szerep jutott neki, mint Tormundnak"

- írtuk kritikánkban a Trónok harca című sorozat utolsó előtti epizódjából, amelyben a fenti módon hal meg az egyik legnagyobb főgonosz, Cersei Lannister: egyszerűen ráomlott a vár, amelynek épp a pincéjében keresett menekülőutat.

Úgy tűnik, ezzel a lezárással nemcsak a rajongók jó része, de maga a Cerseit játszó színésznő, Lena Headey sem, aki egy nagyinterjúban beszélt erről a Guardian újságírójának.

"Nézőként nekem is megvoltak a kedvenc szereplőim, és nekem is lenne min zúgolódnom. De még nem ültem le részegen David Benioff-fal és Dan Weiss-szel" - mondta Headey. Arra a kérdésre, mégis min zúgolódna, azt felelte:

Azt mondanám, hogy jobb halált szerettem volna. Nyilván mindenki álmodozik a saját karaktere haláláról. Ebben a sorozatban bármilyen módon eljöhet a vég. Én viszont egy kicsit csalódott vagyok. De hát, gondolom, nem lehet mindenkit kielégíteni."

Headey arról is beszél az interjúban, hogy hiába a sikerek, egy hang a fejében még így is rengetegszer állítja azt, hogy valójában rossz színész, és azt is elmondta, a sorozat szereplői azóta is folyamatosan tartják a kapcsolatot egy nagy közös csetelésben, "ahol mindig látszik, ki az, aki éppen ivott".

Lena Headey egyébként jelenleg a legjobban fizetett színész a tévében: összesen 25 percet szerepelt a sorozat nyolcadik évadában, ezért viszont 3,6 millió dollárt kapott, ami 144 ezer dolláros percdíjat jelent; ráadásul az ő jeleneteit nagyrészt stúdióban vették fel, nem szerepelt például a nagy csatajelenetben sem, amelyet 55 napon keresztül, hóban és éjszaka vettek fel.