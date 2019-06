Törölt jelenetben derült fény Cersei terhességére a Trónok harcában

Nemrég véget ért a Trónok harca, a 21. század egyik legnagyobb hatású tévésorozata, amelynek utolsó évadával egészen komoly problémák voltak, ahogyan azt a Kultrovat Podcastben is kibeszéltük. Az egyik fő probléma, hogy a sorozat számos elvarratlan szálat hagyott az évadzáró után is, például sosem derült fény arra, hogy mi is volt Cersei Lannister állítólag terhességével.

Erre a rejtélyre viszont most fény derült, miután a karaktert fantasztikusan alakító Lena Headey egy müncheni rendezvényen beszélt Cersei terhességéről. A sorozatban Cersei a három gyermeke halála után - saját bevallása szerint - újra teherbe esett, méghozzá valószínűsíthetően ismét saját testvérétől, Jaime-től. Az utolsó évadból sosem derült ki az igazság, azonban Headey Münchenben elmondta, hogy eredetileg felvettek egy

rendkívül megrázó jelenetet, amelyben Cersei elvetélt.

Ez a jelenet eredetileg a hetedik évadhoz készült, és a színésznő szerint a karakterét is egészen más szemmel nézték volna a nézők, ha az említett rész benne marad a sorozatban. Cersei ezzel a terhességével próbálta magához csalogatni a másik oldalra átálló Jaime-t, majd később megszegte az adott szavát, és nem segített északon a mások invázióját elhárítani.

Headey egyébként korábban arról beszélt, hogy ő sem volt elégedett a karaktere sorsával az utolsó részben.