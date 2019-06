Rák okozta Horváth Ádám halálát

Évekig küzdött a nyilvánosság elől titkolt betegségével Horváth Ádám, a Szomszédok szerdán elhunyt rendezője. Özvegye, Csűrös Karola a halála után a Blikknek mesélt arról, hogy miken keresztül a férjével az elmúlt időkben.

"Ádám a Kék Golyó utcai Országos Onkológiai Intézetben hunyt el. Tüdőrákja volt, agyi áttéttel, amely miatt már hallucinált is. Az utóbbi időben már sokszor nem tudta, mi a valóság és mi a képzelet. Fájdalmas és megterhelő volt ez neki is, aki átélte, és nekem is, hogy tétlenül kellett néznem, ami vele történik" – mondta Horváth Ádám második felesége.

A tévérendezőről már korábban lehetett tudni, hogy egészségi problémákkal küzd, ezek okát azonban nem árulta el, a család halálhírről szóló közleménye is csupán hosszan tartó betegséget emlegetett. Csűrös Karola, a Szomszédok Etusa ezúttal elmondta: férjét ez elmúlt években öt kórházban kezelték, rövid időkre engedték csak haza, például a halála előtt is, ám annyira rosszul lett, hogy vissza kellett vinni.

Igazából a végén már altatták őt, így az utolsó napokban már nem is tudtunk egymástól elbúcsúzni, de megtettük azt korábban. (...) Amikor már tudtuk, hogy mekkora a baj, nem titkolóztunk. Sokat beszéltünk a halálról, hogy mi történik abban a pillanatban, amikor elmegy valaki, és hogy mi van utána. Mindent elrendeztünk, nem maradtak nyitott kérdések

– mondta az özvegy, aki 53 évig volt Horváth Ádám felesége. Amikor megismerkedtek, a rendező még nős volt, ezért a színésznő nem közeledett. Amikor néhány évvel később újra találkoztak, Horváth már elvált, így semmi sem állhatott a boldogságuk útjába. 1966-ban házasodtak össze.