Mészáros Lőrinc embereitől féltik a Heti Válasz archívumát

A Heti Válasz közel 18 évnyi anyagát őrző archívumért indult küzdelem a Válasz Online újságírói és Mészáros Lőrinc emberei között.

A Heti Válasz a második legolvasottabb országos hetilapként szűnt meg tavaly nyáron. Az újság bezárása után a szerkesztőség magja egyben maradt, és 2018 decemberében hét fővel online lapot (hangsúlyozottan nem hírportált) indított Válasz Online néven.

A Heti Válasz Kiadó Kft. felszámolása jelenleg is zajlik: a bútorok és könyvek mellett az immateriális javakat is értékesítik, vagyis a Heti Válasz védjegyét, kiadói jogát, illetve a valasz.hu domain alatt elérhető teljes archívumot. (A Válasz Online a valaszonline.hu cím alatt érhető el.)

A domainnevet és az ahhoz tartozó teljes internetes archívumot 200 ezer forintért hirdették meg, a csomagra pedig a pályázat június 10-i zárásáig három ajánlat érkezett. A Válasz munkatársai a pályázatukban jelezték, hogy szűkös anyagi helyzetük miatt sokat nem tudnak fizetni, de egy minimálár-körüli összegért örömmel megvásárolnák a Heti Válasz-jogokat és ápolnák a megboldogult lap örökségét.

Bódis András, a Válasz Online újságírója egy csütörtökön megjelent cikkben (amelynek már a címe is beszédes: Ránk küldték Mészáros Lőrinc embereit: viszik a Heti Válasz-hagyatékot) ismertette a domainért és az archívumért folyó küzdelem körülményeit.

A Válasz Online-t eleve azért hoztuk létre, hogy a múltat ne lehessen végképp eltörölni. Hogy amit csak lehet, átmentsünk a Heti Válasz értékeiből. Hogy fennmaradjon a propagandamentes konzervatív sajtó. (...) Árgus szemekkel figyeljük tehát az „anyalap” felszámolási eljárását, és természetesen mi is pályáztunk a Heti Válasz szűk 18 évét őrző internetes archívumra (illetve a domainre és a védjegyre), hogy senki ne tudja kiradírozni az újságot a magyar sajtótörténetből.

Csakhogy mások is jelentkeztek, a válaszosok pályázatának mindjárt két kihívója lett:

Benyó Zsuzsanna, a Mészáros-befolyás alá került Pro A és Pro B nevű vagyonkezelő kft.-k (a Közgép öt anyavállalata közül kettő) ügyvezetője, 7,9 millió forintot ígért,

valamint Vörös József, a Puskás Akadémia jogi képviselője, aki 5 millió forinttal indult versenybe

a Heti Válasz-jogokért.

És itt jön a fordulat:

Benyó, aki a minimálár közel negyvenszeresét (!) ajánlotta, visszalépett, így Vörös végül ötmillióért kaparintotta meg az oldalt. "Mészáros emberei végül a spórolósabb megoldást választották" – kommentálta a lépést a Válasz Online cikke.

A lap újságírói egyelőre nem tudják, mi volt a célja az üzletnek. "Sejtelmünk sincs, mihez kezdenek az ország legfontosabb emberei az előlünk elhappolt javakkal" – írják a cikkben, amelyben több lehetséges forgatókönyvet is ismertetnek. Elképzelhetőnek tartják, hogy mindent törölnek és bezáratják az oldalt, de akár azt is, hogy a megszerzett jogokat felajánlják a KESMA-nak, és egy új Heti Válasz születik.

Miután Simicska Lajos befejezte küzdelmét Orbán Viktor ellen, és elengedte médiumai dolgozóinak kezét is, az volt a hivatalos álláspont, hogy a Heti Válasz elméletben tovább működhet, amennyiben sikerül befektetőt találni Simicska helyett. Ez végül nem sikerült akkor, így megszüntették a valasz.hu-t is, ahol a nyomtatott Heti Válasz megszűnése után is megjelenhettek cikkek.