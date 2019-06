Nyugdíjas kincsvadászok nyerték a második Hypewritert

Hát a Hypewriter, az a pitchfórum, amire bárki jelentkezhet egy ötlettel, amiből aztán ha szerencséje van, készül egy pilotepizód, amit az RTL valamelyik csatornáján bemutatnak, és ha igazán szerencsés akkor ez elindítja a sorozatírás rögös, ám izgalmasnak tűnő útján, ugye. 160 pályázatból jutott be nyolc a ma délelőtti, Spoon hajón rendezett döntőbe, melyre már csak azért is mindenképpen érdemes volt elmenni, hogy kiderüljön, a mindig magabiztos(nak tűnő) Árpa Attila is tud úgy izgulni, mint egyszeri tanársegéd az akadémiai szerelemlak kódzáras ajtaja előtt.

A pitchelés, azaz a portéka eladása ugyanis rettentő nehéz, úgy meg pláne, hogy az ember nem az anyanyelvén teszi, hanem angolul. Betanulni egy szöveget be lehet, de az előre le nem egyeztetett kérdésekre válaszolni és kapásból frappánsnak lenni kemény. Nem is sikerült mindenkinek, a nyolc sorozatötletből hármat sikerült úgy bemutatni, hogy kiderüljön minden fontos infó, és még közvetlen is legyen.

Az indulók:

1. Happy Weekends

Sorozat egy 28 éves fasziról, aki, mivel a hétvégéivel és szabadidejével amúgy sem kezd semmit, eladja az idejét egy cégnek, aztán amikor az ezért kapott pénzt nem tudja elkölteni, mert, haha, eladta az idejét, ráadásul szerelmes is lesz, akkor fel akarja bontani a szerződést, de ez nem olyan egyszerű. Sajnos a kicsit sci-fi, kicsit fekete komédia ötlete se nem eléggé sci-fi, se nem vicces az üdvösséghez, a török alkotó meg elég hamar belezavarodott a mondanivalóba. (Selim Sevim)

2. Gold Diggers

Ez az a sorozat, ami négy aranyásó ribancról (Bacardi Bitches) szól, akik egy ötödik havernőjüktől (foglalkozása ua.) kapnak 1-1 millió eurót, ha mindenféle feladatok teljesítésével igazolják, hogy nem a pénz az istenük. Kicsit Diplomatavadászos, kicsit 200 első randis, régies ötlet ez, ami realityben vagy 120 része telenovellában simán működne, de dramedyben nagyon nem. (Maerin Csaba)

3. Conditional Couple

Dramedy ez is, nyolcrészes (az egyik zsűritag meg is kérdezte valamelyik versenyzőtől, hogy miért 8? Miért nem 10 vagy 13?) és a legkevésbé sem eredeti vagy friss, hiszen a White Collar alapfelállását nyúlja a rendőr és a piti bűnöző összeboronálásával, akiknek olyan remek mellékszereplők igazgatják útjukat, mint egy japán Yoda-klón vagy Kicsi Carlos, a főhősnő cseppet sem romának belőtt öccse. (Szőnyei Dávid)

4. Border Tales

Az egyik jól előadott ötlet, ami viszont egyrészt túl drága, másrészt túl specifikus helyszínhez kötött a sikerhez. Nagy Levente sorozattervének lényege, hogy a Fargo hangulatát tükrözően mutat be egy határmenti magyar-szerb maffiakonfliktust, alapvetően komor, de mégis groteszkül vicces formában, aminek a nyitójelenetében, egy esküvő keretein belül menten lelőnek negyven embert.

5. Golden Age

A későbbi győztes Bendi Balázs ötletéről nekem a biztonsági játék jutott eszembe, kincsvadász nyugdíjas, aki a lányán segítene a komcsi kincs meglelésével, nyomában a teljes falu plusz a nyugdíjasház - ennél RTL-kompatibilisebb ötlet nem volt az idei Hypewriteren, az biztos. És persze szerethető lesz, meg vicces, és nézni is fogják, így kábé most belövöm sorozatra 2021 végre, csak na motoszkálna folyamatosan az agyamban egy patikamérleg képe, amin a hozzávalókat kimérték.

6. Holy Family

A második rendesen összerakott pitch Osváth Gábor nevéhez fűződik, és egy 17 éves, a testén stigmákkal élő tinifiúról és a családjáról szól, a Brüsszelből haza költöző konzervatív politikus apával, akit Kevin Spacey karaktere (is) ispirált; a melegségét titkoló másik testvérrel; gimis drámákkal; politikai játszmákkal; depressziós muterral és Nagy Családi Titokkal. Ja, és a főhősnek a jövőre vonatkozó, apokaliptikus vízióiról. Engem személy szerint ez érdekelt a legjobban, de az nyilvánvaló, hogy az ötleten dolgozni kell, mert így olyan, mintha mindenféle hívószót egymás után pakolnánk.

7. La Bella Morte

Román alkotó, Florantina Vidrascu komédiája egy temetkezési vállalkozásról, ami a halál vicces oldalát fogja meg, vagy valami hasonló. A pitchet nem az alkotó, hanem egy színész(?) adta elő, de engem nem vett meg, leginkább azért, mert a Sírhant művek egyik nagy kedvencem. a nyúlásokat meg nem kedvelem.

8. The Prophets

Ha a Strike Back elveszi feleségül a Crossing Lines-t és megszüli a saját SWAT-ba oltott Homelandját, az kábé olyan, mint Árpa Attila akciósorozata. Másod-harmadgenerációs bevándorlók létrehozta, európai hatalomra ácsingozó terrorszervezet pusztít, nemzetközi összefogás kell, a történek határokon átívelő, komoly és erőszakos, ráadásul Árpa forgatott kis werkfilmeket a szerepőkkel is. A másik kedvencem volt, esősorban azért, mert Árpa remekül eladta az ötletet, még úgy is, hogy kizárt volt, hogy nyerjen: 100 000 euróból csak nagyon cseszlovákul lehetne megcsinálni.

A dramedyvonal továbbra is erős tehát a Hypewriteren, viszont azt nem is olyan halkan megjegyezném, hogy ha ez a pitchfórum azért van, hogy újdonságokat, merész, szokatlan ötleteket gyűjtsön be, akkor ne egy formailag és tartalmilag is középutas, megúszós ötletet hozzon már ki nyertesnek csak azért, mert a zsűriben elsősorban lineáris, kereskedelmi tévézésben gondolkodó szakemberek ülnek.

